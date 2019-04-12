趕艾美獎頒獎典禮！Netflix將發行雜誌Wide 曝光旗下節目

全球最大的影音串流平台 Netflix (NFLX-US)，打算發行平面印刷雜誌。以 Wide 為名的雜誌，將趕在電影界一年一度的盛事「艾美獎頒獎典禮」以前出刊，以便報導其原創節目和影集演員等明星。

據彭博社表示，將有 100 多頁的雜誌初刊，內容包含名人訪談、文章和在 Netflix 製作原創影集的工作團隊專欄。

這免費雜誌將增加 Netflix 原創節目在好萊塢的曝光度，也有越來越多好萊塢明星加入 Netflix 原創節目的陣容。去年 Netflix 釋出多達 700 多部電影、電視影集、紀錄片、脫口秀和動畫片。

Netflix 已投資數億美元來進入影音娛樂業，為得是能贏得奠定好萊塢地位的艾美獎項。

去年 Netflix 聘請公司資深公關老將 Lisa Taback 監督相關獎項運營，最近更召募美國本土時尚文化雜誌《浮華世界》(Vanity Fair) 的雜誌編輯 Krista Smith 來協助雜誌發行。

Netflix 在一封電子郵件裡表示，「今年為準備在電影和電視領域有開創性的發展，公司已招募了一群最有才華和最受追捧的作家和攝影師，思想家和創意人，來製作 Netflix 印刷雜誌 Wide 的創刊號」。

艾美獎典禮前創刊

Netflix 預計在 6 月份出版雜誌，希望能在艾美獎電視影藝學院的成員針對艾美獎提名入圍進行投票前發行。 Netflix 已經要求參與者參與照片拍攝和採訪。

不過雜誌不僅只是艾美獎，Netflix 正在嘗試開發不同領域，來向相關領域的業界人士推廣這份刊物，好比說，去年公司就在洛杉磯舉辦了一系列首映等活動

Netflix 自加州的 Los Gatos 起家，起初以電子郵件訂閱 DVD 的家庭影音服務該使，到現在已發展成全球最大的影音媒體平台，擁有亮眼的市值和製作團隊。

雖然 Netflix 仍在矽谷雇用一群工程師，但它正在擺脫作為娛樂圈外業者的名聲，並正在吸引好萊塢大牌明星進駐。

Netflix 目前在好萊塢中心擁有一間工作室，包括多個攝影棚和動畫製作室，並且在新墨西哥州和西班牙建設影片生產工作室。 Netflix 也正在考慮收購有悠久歷史的好萊塢電影院，來進行首映和其他活動。

在全球擁有近 1.5 億用戶的 Netflix，去年艾美獎的提名是電視頻台中最多的，甚至超過了長期領先的 HBO。可惜的是還是沒有拿下艾美獎前三大獎項: 最佳影集、最佳喜劇片和最佳限量影集或電影。