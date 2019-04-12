美股開盤 三大指數齊揚 道瓊漲逾 270點

摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 首季營收、獲利，皆優於預期，激勵美股走高，今 (12) 日一開盤，三大指數齊揚，道瓊指數漲逾 270 點。

台北時間週五晚間 9 點 49 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數上漲 275.08 點 (1.05%)，標普 500 指數上漲 19.99 點 (0.69%)，那斯達克指數上漲 29.23 點 (0.37%)。

摩根大通週五盤前公布 2019 年首季財報，營收年增 5%，至 298.5 億美元，優於 Refinitiv 分析師預期的 284 億美元；淨利年增 5%，至 91.8 億美元；每股純益 (EPS)2.65 美元，年增 12%，亦優於分析師預期的 2.35 美元。

開盤後，摩根大通股價漲逾 4.6%；財報表現也優於預期的富國銀行，股價漲逾 1.3%。

迪士尼 (DIS-US) 正式發表旗下串流影音服務「Disney+」，預計 11 月 12 日，於北美地區先行上線，受此消息激勵，迪士尼股價漲逾 11%；在此同時，Netflix(NFLX-US)股價則跌逾 4.6%。

美國企業本週起陸續公布首季財報，Refinitiv 預估，標普 500 指數企業獲利，恐下滑逾 2%，但從第 2 季開始，可望反彈。