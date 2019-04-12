大型餐飲集團暫緩IPO計畫開第一槍 饗賓考量一個重點

連鎖餐飲集團饗賓餐旅過去幾年一向不放棄 IPO 計畫，不過，饗賓總經理陳毅航今 (12) 日首度鬆口表示，已暫緩此計畫，目前並不打算進入資本市場，原因是希望專注在企業的使命上，光是對「台灣食材中心」和「饗賓學院」的長遠計劃就投資達 10 億元 (不含土地成本)，長遠目標要打造成台灣最好的餐飲企業，而這才是公司願景。

陳毅航直言，現在饗賓正在布局內部的十大建設，包括精實人員編制、激勵制度、公正考核制度等，尤其台灣食材中心和饗賓學院的成立，成本投入高但短期見不到明顯效益，這是集團的使命感，不想分心並著眼在短期的獲利。

另外，陳毅航也坦言，的確近年來也看到市場上對餐飲業的本益比有下修。

陳毅航強調，集團仍處在投資基礎建設的階段，雖已有勤業眾信對財報簽證 5 年，公司治理方面健全，隨時都可以提出申請 IPO，暫先不考慮進入資本市場。

饗賓已在嘉義購入 1.5 萬坪的土地，目標打造農產集貨中心，力拚最終成為台灣食材中心，今年將動工，完工後，依據目前計畫僅會使用到 3 分之 1，剩下的產能將可因應集團展店且 2026 年營收規模達百億元的長遠目標。

而饗賓學院坐落在桃園火車站附近，目前已完成購地，預計明年動工，千坪的土地將成為未來員工的訓練中心、甚至是大考中心，陳毅航說，希望透過饗賓學院的訓練和考核，可將集團各店的服務統一，並加強培育餐飲人才。