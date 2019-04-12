巨大Q1營收年增近5% 美利達3月營收年減逾兩成

自行車雙雄 3 月營收兩樣情，巨大 (9921) 在電動自行車及中國市場回穩下，Q1 營收較去年同期成長近 5%，美利達 (9914) 則因受到短期缺料影響，單月營收年減逾兩成。巨大 3 月營收 57.72 億元，月增 42.81%，年增 3.59%；累計第一季營收 146.37 億元，年增 4.93%。巨大表示，3 月營收的主要成長動能來自電動自行車在歐洲持續熱銷及中國市場持穩。



美利達 3 月營收則因出口歐美為主的台灣廠銷售台數減少，影響單月營收表現，3 月營收 18.30 億元，月增 5.71%，年減 21.21%；累計第一季營收 55.76 億元，年減 3.25%。台灣廠 3 月銷售台數為 4.7 萬台，年減 47.96%，營收淨額 13.5 億元，年減 33.46%；累計第一季銷售台數 16.1 萬台，年減 23.90%，營收淨額 44.8 億元，年減 8.43%。



法人提到，美利達 3 月營收雖受短期缺料影響，但在供料回穩後，產能將逐步升溫，全年電動自行車銷售仍上看 22 萬台，營收占比有望超過三成，為今年重要的營收及獲利動能來源。