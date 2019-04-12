宏碁紐約全球記者會 推新品牌ConceptD創系列 全力搶攻高階PC市場

PC 品牌大廠宏碁 (2353) 週四 (11 日) 在美國紐約召開全球記者會，除發表一系列包括 Predator 電競新品之外，也再度推出副品牌 - ConceptD 創系列，訴求專為創作者而生。ConceptD 創系列產品涵蓋了高階桌機、筆電、螢幕及週邊配備，是專為繪圖設計師、影像工作者、工程師、建築師、開發者及其他創作者而設計。宏碁共同營運長高樹國表示，ConceptD 創系列產品的推出是為了提供工具給創作者，讓他們能專注於創意流程，並創造出美好的事物。該公司設計的 PC 具高效能處理器與顯示卡，可以處理大量的工作負載，且採用極靜、極簡設計，讓創作者可發揮創意而不受限。



宏碁週四於紐約舉辦 next@acer 全球記者會，多款新品齊發，其中，電競筆電推出兩款新機包括 Predator Helios 700 與 Predator Helios 300；另外也推出 Predator 掠奪者 Orion 5000 電競桌機，並同步發表 43 吋大型 Predator 電競螢幕以及 Predator 周邊配備。



除了 Predator 品牌之外，宏碁本身也推出電競筆電系列最新機 Nitro 7 及 Nitro 5 的升級版。此外也推出一系列商務筆電、可翻轉筆電以及 Chromebook 新品，以擴大市場佔有率。