外食趨勢當道 三大餐飲集團2018年營收創高

即便 2018 年不少產業面臨業績衰退壓力，民以食為天使餐飲需求相對不受景氣衰退影響，連鎖餐飲集團今 (9) 日陸續公布 12 月業績，均繳出亮眼成績，包括漢來美食 (1268-TW)、瓦城 (2729-TW) 和雅茗 - KY(2726-TW)2018 年全年合併營收均寫下新高紀錄。

漢來美食 12 月合併營收達 3.4 億元，月增 32.46%、年增 12.7%，並創歷史單月第 3 高，全年合併營收達 35.65 億元，年增 6.63%。

瓦城 12 月合併營收 3.88 億元，月增 21.79%、年增 10.47%，創 4 個月以來高點，全年合併營收 43.01 億元，年增 4.72%。

雅茗 12 月合併營收 2.03 億元，月增 19.62%、年增 2.48%，全年合併營收 21.74 億元，年增 9.06%。

漢來美食指出，12 月業績衝出史上單月第 3 高，主要是因漢來海港創始店改裝登場，加上米其林餐廳名人坊北上開出大直店，均大幅挹注業績，同時年底尾牙需求發酵帶動。

展望 2019 年，漢來美食持續有漢來海港展店和舊店改裝的計劃，而漢來蔬食將有一子品牌加入營運，藉此開發更多年輕的蔬食人口，「小而美」將是未來漢來蔬食的發展策略；海外布局上，農曆年後將以合資方式於曼谷將開出集團第 10 家漢來海港餐廳 (台灣 7 家、西安 1 家、上海 1 家)。

瓦城指出，截至去年底，全年共完成 19 家新展店，店數成長 17%，其中 4 家搭配商場計畫延至 1 月開幕，旗下品牌自有品牌總店數合計達 126 家。

瓦城睽違 2 年在台推出的全新品牌「YABI KITCHEN」也將於微風南山開出首家店，主打匯聚星馬泰港等跨國界的亞洲美味，整體來看，瓦城 2019 年目標共將開出 25-30 家門店，持續擴展餐飲市占，並為成長添新動能。

雅茗則指出，主力品牌「快樂檸檬」展店重返快速成長軌道，是支撐集團營收持續增長的關鍵因素之一，去年 12 月新開門店數及門店淨增加數，均創 2017 年 6 月以來的新高，顯示加盟展店已重現過去大幅增長的態勢。

雅茗今年目標是在中國地區進一步深耕華北、西南地區和三四線城市，同時聚焦快速成長的海外市場例如日本。

瓦城近期股價走勢圖。

漢來美食近期股價走勢圖。