六角看珍奶市場處二次革命 新總部成立打造國際餐飲品牌平台

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (29) 日舉辦新營運總部大樓落成典禮，董事長王耀輝表示，手搖茶飲市場正在進行第二波革命，走向大者恆大的趨勢，新總部啟用後，今年將再釋出近 200 個職缺，力拚成為「國際餐飲品牌平台」。

王耀輝說明，新總部自建建物加購買土地約斥資 2 億多元，總部成立是奠定未來 10 年發展基石，將在此建立全球餐飲人才培訓基地，並引進更多專業人士，「當國內多數茶飲品牌都往國際拓展後，真正考驗的是國際後勤支援系統，由於六角已在國際上布局 6 年，仍維持領先地位」。

六角目前全球員工人數逾 1800 人，由於集團旗下餐飲品牌快速發展，舊有總部辦公室已無法滿足成長需求，這次新總部選在新竹高鐵站附近落成，希望吸引外縣市人才彙集，目標續徵才約 200-300 人 至年底員工數將破 2000 人。

另一方面，王耀輝表示，目前全球手搖飲料市場正在進行第二波革命，走向大者行大的趨勢，特別是各國外送平台的蓬勃發展將使市場越滾越大，因此，今年在東南亞總店家數預計再淨增加約 100 家；其中，印尼將達 300 店的里程碑、澳洲達 150 家，而菲律賓至 6 月可達 150 家店。

整體而言，主力品牌日出茶太今年在國際上布局「中性偏積極」，預計總店數還有 20-30% 的成長空間 ，加計東南亞市場後，全年淨增上看 200 間。

展望 2019 年，隨著品牌汰弱留強、且閉店費用已於去年全數提列後，王耀輝認為，調整體質已告一段落，今年獲利成長率可望高於營收成長率。