《掌握市場週期》風險=事情不能按照我們預期發展的可能性

以下內容節錄於《掌握市場週期》

什麼是趨勢?

如果影響投資的要素有規律,而且可以預測(舉例來說,如果總體經濟預測有效),我們就能夠談論那些事情「將會發生」。但事實並非如此,這並不意味著我們對於預測未來無可奈何,相反的,我們可以討論哪些事情可能發生,或是應該發生,以及發生的可能性。這些事情就是我所謂的「趨勢」。

投資圈總是在談論風險,但是對於投資人的行為來說,風險是什麼,或是意味著什麼,並沒有普遍一致的看法。有些人認為風險是虧損的可能性,其他人(包括很多金融學者)認為風險是資產價格或報酬的波動,而且還有很多其他類型的風險,多到這裡無法完全提到。

我的看法偏重第一個定義:在我看來,風險主要是永久損失資本的可能性。但是也有一種機會風險,那就是錯失潛在獲利的可能性。把兩者結合在一起可以看到,風險是指事情不能按照我們想要的情況發展的可能性。

風險是怎麼產生的?

我最喜歡的投資哲學家、已故的彼德 ‧ 伯恩斯坦,在二○○七年六月發出的《經濟與投資組合策略》(Economics and Portfolio Strategy)時事通訊中的標題是〈我們能用一個數字來衡量風險嗎?〉(Can We Measure Risk with a Number?)

基本上風險說的是我們不知道會發生什麼事…… 我們每一刻都走在未知的路上。有各式各樣的結果,而我們並不知道(實際結果)會落到哪個範圍裡。通常我們都不知道那個範圍是什麼。

你可以在下面找到一些想法(簡短摘要於我在二○一五年六月的備忘錄〈重新再談風險〉﹝Risk Revisited Again﹞的完整論述),我想直接從伯恩斯坦提供的起點開始談起。這也許可以幫助你了解風險,並應對風險。

正如倫敦商學院(London Business School)的退休教授艾洛伊 ‧ 迪姆森(Elroy Dimson)所言:「風險是指總有意料之外的事情會發生。」對於經濟學、商業界和市場(以及其他的領域)的每件事,如果只有一件事會發生,如果只會產生一種結果,如果這個結果可以預測,當然就沒有不確定性或是風險。對於將要發生的事沒有不確定性,理論上就可以確實知道如何配置投資組合去避開損失,而且獲得最大的收益。但是在生活與投資上,由於可能有很多不同的結果,不可避免會有不確定性和風險。

由於上述的原因,未來不應該被視為一個注定會發生、而且能被預測的單一固定結果,但可以被視為一種機率分布,有某種範圍的可能性,而且希望是基於洞悉事件個自發生的可能性。機率分布反映某個人對趨勢的看法。

投資人,或是任何希望能夠成功應對未來的人,都必須推論出一些機率分布,不論是明確或粗略的機率分布。如果這點做得好,這些機率就有助於決定出適當的行動方案。但是仍然必須要記住,即使知道機率,並不意味著知道將發生什麼事。

某件事情的結果可能會受到長期的機率分布所影響,但單一事件的結果還是可能有很大的不確定性。在一個機率分布裡,任何結果都有可能發生,儘管機率各不相同。因為選擇的過程不僅受到各種結果的優點所影響,還會受到隨機性的影響。把迪姆森的話反過來說,即使很多事情可能會發生,也只會發生一件事。我們可能知道「一般來說」可以期待什麼,但那可能跟實際將會發生的事沒有關係。

在我來看,投資成功就像簽樂透贏家,都是從一堆彩券(所有可能的結果)抽出一張(真正的結果)。每個情況都是從眾多可能性選擇出一個結果。

優秀的投資人,就是能夠對於缸裡的彩券有很好的判斷力的人,因此能夠判斷參加這場樂透是否值得。換句話說,優秀的投資人就跟其他人一樣,無法確切知道未來究竟會發生什麼事,但是他們對未來趨勢的了解比一般人要多。

另外,我想要在此增加一個想法。大多數人認為,應對未來的方式是提出對將要發生的事的看法,或許是由機率分布來構想。我認為實際上有兩個必要條件,而非單一。除了對於將要發生的事有某種看法,還應該要知道這個看法被證實為正確的可能性。對事件的預測有些可以很有把握(例如,一個投資等級的債券會按照承諾付出利息嗎?),有些則不確定(亞馬遜十年後還是網路零售業的領導廠商嗎?),還有些是完全無法確定(股票市場下個月會上漲還是下跌?)這裡我的重點是,不該認為所有預測都有相同的正確性,因此不應該指望這些預測都一樣可靠。我不認為大多數的人意識到這個應該要知道的事。

《作者簡介》

霍華 ‧ 馬克斯是橡樹資本(Oaktree Capital)聯席董事長兼共同創辦人,該公司管理的資產超過 1,200 億美元,是市場上最舉足輕重的投資管理公司之一,不僅以驚人的打敗大盤的長期績效聞名,更以霍華.馬克斯寫給客戶的「投資備忘錄」深受各界矚目。

《華爾街日報》曾讚譽:「投資界最令人期待的盛事,除了巴菲特每年的波克夏股東大會,就是霍華.馬克斯的備忘錄!」,連巴菲特本人也罕見背書:「只要在郵件信箱裡看到霍華.馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開閱讀!」霍華.馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得寫下的《投資最重要的事》,更是投資者人手一冊的必讀經典。

曾預測網路泡沫與金融海嘯的霍華.馬克斯,逆勢獲利的原因正來自他對於「週期」的不凡洞見。《掌握市場週期》正是深度探討「週期」這件「投資最重要的事」,揭露週期的成因以及該如何應對。

