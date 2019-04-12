《掌握市場週期》風險=事情不能按照我們預期發展的可能性

以下內容節錄於《掌握市場週期》

什麼是趨勢？

如果影響投資的要素有規律，而且可以預測（舉例來說，如果總體經濟預測有效），我們就能夠談論那些事情「將會發生」。但事實並非如此，這並不意味著我們對於預測未來無可奈何，相反的，我們可以討論哪些事情可能發生，或是應該發生，以及發生的可能性。這些事情就是我所謂的「趨勢」。

投資圈總是在談論風險，但是對於投資人的行為來說，風險是什麼，或是意味著什麼，並沒有普遍一致的看法。有些人認為風險是虧損的可能性，其他人（包括很多金融學者）認為風險是資產價格或報酬的波動，而且還有很多其他類型的風險，多到這裡無法完全提到。

我的看法偏重第一個定義：在我看來，風險主要是永久損失資本的可能性。但是也有一種機會風險，那就是錯失潛在獲利的可能性。把兩者結合在一起可以看到，風險是指事情不能按照我們想要的情況發展的可能性。

風險是怎麼產生的？

我最喜歡的投資哲學家、已故的彼德 ‧ 伯恩斯坦，在二○○七年六月發出的《經濟與投資組合策略》（Economics and Portfolio Strategy）時事通訊中的標題是〈我們能用一個數字來衡量風險嗎？〉（Can We Measure Risk with a Number?）

基本上風險說的是我們不知道會發生什麼事…… 我們每一刻都走在未知的路上。有各式各樣的結果，而我們並不知道（實際結果）會落到哪個範圍裡。通常我們都不知道那個範圍是什麼。

你可以在下面找到一些想法（簡短摘要於我在二○一五年六月的備忘錄〈重新再談風險〉﹝Risk Revisited Again﹞的完整論述），我想直接從伯恩斯坦提供的起點開始談起。這也許可以幫助你了解風險，並應對風險。

正如倫敦商學院（London Business School）的退休教授艾洛伊 ‧ 迪姆森（Elroy Dimson）所言：「風險是指總有意料之外的事情會發生。」對於經濟學、商業界和市場（以及其他的領域）的每件事，如果只有一件事會發生，如果只會產生一種結果，如果這個結果可以預測，當然就沒有不確定性或是風險。對於將要發生的事沒有不確定性，理論上就可以確實知道如何配置投資組合去避開損失，而且獲得最大的收益。但是在生活與投資上，由於可能有很多不同的結果，不可避免會有不確定性和風險。

由於上述的原因，未來不應該被視為一個注定會發生、而且能被預測的單一固定結果，但可以被視為一種機率分布，有某種範圍的可能性，而且希望是基於洞悉事件個自發生的可能性。機率分布反映某個人對趨勢的看法。

投資人，或是任何希望能夠成功應對未來的人，都必須推論出一些機率分布，不論是明確或粗略的機率分布。如果這點做得好，這些機率就有助於決定出適當的行動方案。但是仍然必須要記住，即使知道機率，並不意味著知道將發生什麼事。

某件事情的結果可能會受到長期的機率分布所影響，但單一事件的結果還是可能有很大的不確定性。在一個機率分布裡，任何結果都有可能發生，儘管機率各不相同。因為選擇的過程不僅受到各種結果的優點所影響，還會受到隨機性的影響。把迪姆森的話反過來說，即使很多事情可能會發生，也只會發生一件事。我們可能知道「一般來說」可以期待什麼，但那可能跟實際將會發生的事沒有關係。

在我來看，投資成功就像簽樂透贏家，都是從一堆彩券（所有可能的結果）抽出一張（真正的結果）。每個情況都是從眾多可能性選擇出一個結果。

優秀的投資人，就是能夠對於缸裡的彩券有很好的判斷力的人，因此能夠判斷參加這場樂透是否值得。換句話說，優秀的投資人就跟其他人一樣，無法確切知道未來究竟會發生什麼事，但是他們對未來趨勢的了解比一般人要多。

另外，我想要在此增加一個想法。大多數人認為，應對未來的方式是提出對將要發生的事的看法，或許是由機率分布來構想。我認為實際上有兩個必要條件，而非單一。除了對於將要發生的事有某種看法，還應該要知道這個看法被證實為正確的可能性。對事件的預測有些可以很有把握（例如，一個投資等級的債券會按照承諾付出利息嗎？），有些則不確定（亞馬遜十年後還是網路零售業的領導廠商嗎？），還有些是完全無法確定（股票市場下個月會上漲還是下跌？）這裡我的重點是，不該認為所有預測都有相同的正確性，因此不應該指望這些預測都一樣可靠。我不認為大多數的人意識到這個應該要知道的事。

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圖片來源 : 商周出版

《作者簡介》

霍華 ‧ 馬克斯是橡樹資本（Oaktree Capital）聯席董事長兼共同創辦人，該公司管理的資產超過 1,200 億美元，是市場上最舉足輕重的投資管理公司之一，不僅以驚人的打敗大盤的長期績效聞名，更以霍華．馬克斯寫給客戶的「投資備忘錄」深受各界矚目。

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曾預測網路泡沫與金融海嘯的霍華．馬克斯，逆勢獲利的原因正來自他對於「週期」的不凡洞見。《掌握市場週期》正是深度探討「週期」這件「投資最重要的事」，揭露週期的成因以及該如何應對。

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