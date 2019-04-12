【馮冠華專欄】回調買進策略不變

4 月 12 日推介 - 吉利汽車 （175）

1）上日港股市況總結：受 A 股表現不佳影響，恆指週四高開低走，最終收市報 29839 點，下跌 280 點。全日成交金額按日上升約 6% 至 1198 億。滬深港通總成交額也按日上升約 1% 至 136 億，流向仍是淨流入，金額倍升至 22.8 億。北向連續第五天淨流出，流出金額上升約 25% 至約人民幣 42 億。藍籌 3 升 46 跌 1 持平。



板塊方面，受騰訊（700）造好帶動，手遊股的表現較好；此外，內地電力股也有追捧。做空方面，佔大市成交急升至 14.2%。牛熊證街貨最新比例為 67:33，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 46；54，重貨區方面，熊證下移至 30300-30349，牛證則不變在 29050-29099，另一重貨區則在 29500-29549。

簡評：上證昨天的下跌，市場解說為擔心通脹升温；又或是憂慮中央未來放水的力度會有所減弱。筆者的見解是，3 月的 CPI 數據基本上是符合預期，CPI 重返 2% 以上仍是食品推動為主，整體通脹壓力不覺有變。中央的減稅降費也陸續出台，對經濟的影響應會在未來數月開始浮現，無止境的放水政策是奢望。



留意到上證在週一至週三均是探底回升，上升動力明顯不足；固在平常的數據出台口獲利鍞定利潤也屬無可厚非。昨天兩市總成交金額偏少，只是八千多億人民幣，跌市成交縮減，整體沽售壓力不見得很重。

港股方面，又再顯示其被動角色。雖則股王騰訊發威，但其餘大多數藍籌卻跪低。三萬點又再失守，但跌市下成交金額沒有特別上升，做空比率急升不是好兆頭；相反地，南下資金淨流入倍升則屬好現象。回調買進仍是筆者的建議。從昨天的走勢而言，汽車股應是首選短線對象。不欲多說，吉利（175）吧！

2）昨天早上，中國公佈 3 月份 CPI 及 PPI 數據，CPI 由上月 1.5% 升至 2.3%，符預期；PPI 由上月 0.1% 升至 0.4%，符預期。CPI 中，食品價格上升 4.1%，其中菜價上升較快，按年上升 16.2%，因春季為蔬菜上市的淡季，加之受多地低溫陰雨天氣影響；非食品價格上升 1.8%，其中醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上升 2.7%、2.4% 和 2.1%。

PPI 按年升 0.4%，生產資料價格由上月下降轉為上升 0.3%；生活資料價格上升 0.5% ，漲幅比上月擴大 0.1 個百分點。在主要行業中，由降轉漲的有石油和天然氣開採業，上升 9.7% ；石油、煤炭及其他燃料加工業，上升 3.5%。（蘋果日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週四變化不大，當中道指下跌 14 點，標指持平而納指則下跌 17 點。十年期債息回升至 2.499%。美滙指數最新在 97.17，紐約期油最新報 63.73 美元。港股 ADR 下跌 83 點，相當於恆指 29756 點水平。恆指期貨夜市收報 30090 點，下跌 31 點並低水 30 點。

4）個股訊息 ：莎莎（178）公佈截至今年 3 月底止第四財季營運數據。期內整體零售及批發營業額按年跌 7.2%，港澳零售及批發營業額按年跌 8.4%，期內港澳同店銷售按年跌 10.8%。公司指，去年同期熱賣的部分潮流產品種類熱潮減退，惟集團最近的新產品未能完全抵銷該類產品的銷售倒退，在高基數效應下銷售表現倒退。（蘋果日報）

鞍鋼股份（347）公布，預期截至 3 月底止，首季股東淨利潤約 4.17 億元（人民幣，下同），較去年同期 19.15 億元，按年下跌約 78.22%。公司指出，預計淨利潤下降主要是鋼材產品價格遠低於去年同期水平，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格大幅上揚，產品成本處於階段性高位，影響利潤按年降低。（信報）

5）新股訊息：申萬宏源（6806）今天起公開招股，集資 98.04 億元，當中七成已獲 13 名基礎投資者包攬，全是內地金融機構及民企，包括國壽（2626）、新華保險（1336）、蘇寧等。申萬宏源招股價介乎 3.63 至 3.93 元，一手 800 股，預計本月 26 日掛牌。該公司已於 A 股掛牌，H 股招股價較 A 股今日收市價 5.56 元人民幣折讓 39% 至 44%。（蘋果日報）

中國第三大無縫貼身衣身製造商博尼國際（1906）今天起招股，招股價每股 0.46 元至 0.6 元，每手 5000 股。（蘋果日報）

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