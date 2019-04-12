全民退休投資專案萬人限額 不到24小時已衝8000人即將額滿

金管會主委顧立雄去 (2018) 年底提出的「全民退休投資專案」，昨 (11) 日下午甫召開記者會宣布預約報名活動正式起跑，顧立雄按下報名鍵，成為首位報名者後，基富通網站隨即湧入大量報名人潮，專案預定的 10000 人限額，不到 24 小時已衝超過 8000 人，限額即將滿額，凸顯民眾對及早準備退休的強烈認同。

以退休準備為目的的「好享退」全民退休投資專案，訴求民眾透過定期定額、長期投資，來做退休理財的規劃，並可享有手續費及管理費優惠。專案報名第一天立刻造成廣大的迴響，昨天首日報名人數已達 5894 人，已超過專案預定名額 10000 人的一半以上，4 月 12 日上午，累積報名人數更超過 8000 人，原本規劃從昨天起到 7 月 30 日開放全民報名的期程，卻只花不到 24 小時就將額滿在即。

集保結算所暨基富通董事長林修銘表示，由於開放當日報名人數踴躍，基富通網站伺服器一度滿載，在主辦單位及執行單位的全力支援，報名仍順利進行，人數也持續攀升中。為滿足民眾對退休準備的投資需求，目前也正研擬是否加開名額，讓更多人能參加這個專案，也落實這個專案希望以全民參加的目標。



林修銘針對專案表示，這個專案六大特色包含「全民參與」、「定期定額」、「專家嚴選」、「免手續費」、「低經理費」與「限期獨賣」，除了讓民眾簡單投資外，更重要的是推廣定期定額、長期投資的觀念。參加的民眾每月最低只要投資 3000 元，並且在活動 2 年期間內每月皆有扣款，就能享有免申購手續費及低經理費 (預計約 0.3~0.5%) 的優惠，兩年投資期滿要繼續投資還可繼續享優該優惠，從投資成本上馬上省一筆，投資當然更有效率。