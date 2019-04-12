一張表掌握台股基金Q1前十強 Q2行情有6大變數

台股第一季上漲 9.39%，表現亮麗，連帶台股基金績效表現也水漲船高，觀察 142 檔台股基金第一季績效表現，平均績效為 13.45%，共有 129 檔績效勝大盤，其中群益長安基金以漲幅 21.55% 奪下冠軍，前 5 名其他依序為：野村優質 - 累積類型新臺幣計價 20.59%、群益中小型股 20.25%、群益奧斯卡 20.12%、安聯台灣智慧 20.02%。展望後市，要關注經濟數據變化等 6 大變數。

以投信團隊績效來看，群益投信在前 5 名中占有 3 席，展現出其投研團隊的專業操盤能力，其他野村、安聯各有一檔上榜。

群益投信表示，台股第一季上漲 913 點，漲幅為 9.39%，外資 1 月買超 369 億元，2 月買超 647 億元，3 月買超 17 億元，對比 2018 年全年為賣超 3548 億元，第一季也快買回去年賣超的近 3 成。

展望後市，中美貿易戰無進一步利空，預期雙方談判將趨向正面緩解，在中美貿易戰爭端放緩及 FED 態度轉為更為鴿派，指數短期風險不高，但遇到 2018 年高檔壓力區，指數將會呈現高檔區間整理，現階段盤面主流仍將是科技新題材為主流。

群益長安基金經理人王耀龍表示，展望第二季，除了持續關注經濟數據變化外，亦仍需留意國際股市漲多拉回的壓力、電子業庫存去化情況、財報公布狀況、新台幣匯率走勢、外資籌碼動向等 6 大變數。

王耀龍表示，料短線台股大盤將在箱型區間整理，盤面上題材股輪動輪漲，操作上建議仍採選股不選市，在指數面臨整理的壓力下，漲多個股面臨回檔的壓力，然產業上基本面強勁的個股仍是布局重點，建議可留意股價拉回的趨勢股，而光學鏡頭、5G、電動車、TWS(真無線耳機) 因具備長線題材，趨勢不會改變，亦可著墨；此外，被動元件、矽晶圓價格下滑，使電源供應器成本降低，相關廠商可關注，預期也有表現機會。