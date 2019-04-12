應華攻電動車零組件有成 傳將收購日廠 集團實力再壯大

金屬機殼廠應華 (5392) 積極轉型電動車零組件市場，除併入旗下捷邦 (1566)，進一步笑納日本第一化成(IKKA) 全部持股外，也展開日系汽車零組件業者的併購計劃，法人圈傳出近期已有成果，今年可望壯大集團汽車零組件實力。該公司去年因從智慧型手機領域轉型至電動車市場，處於調整期，加上業外投資損失等因素，去年第四季轉虧，全年 EPS 收斂至 0.29 元。不過，今年佈局日本電動車零組件市場效益可望浮現，營運將大幅回升，首季營收達 30.77 億元，年增近 10%，獲利亦將回升。



該公司元月底宣布換股併購旗下粉末冶金廠捷邦，今年整體集團在汽車零組件業務的占比可望從去年的 30% 成長至上探 50%。尤其 IKKA 在日本汽車零組件市場的佈局相當成功，也有助於希望透過併購日本汽車零件廠擴大集團實力的應華有所助益，法人圈傳出近期應華在相關併購案的搜尋已有成果，不過應華低調表示，該公司一直都有在搜尋好標的。



由於電動車零組件業務的毛利率相對智慧型手機高很多，尤其日系車廠體系一旦打入，除訂單穩定之外，利潤亦高，因此應華近兩年朝此方向轉型的動作積極，並逐漸顯現成果。