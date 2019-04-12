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台灣專利布局發光 鴻海獲准率傲視全球 工研院影響力稱霸

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀(中)、鴻海集團日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭(左)、與工業技術研究院院長劉文雄(右)。(圖：科睿唯安提供)
科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀(中)、鴻海集團日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭(左)、與工業技術研究院院長劉文雄(右)。(圖：科睿唯安提供)

由專業數據分析機構科睿唯安所評選的「德溫特百大創新機構獎」，工研院以及鴻海 (2317-TW) 連續 2 年獲獎，其中工研院以專利影響力表現最為亮眼，鴻海則以專利獲准率名列前茅。

科睿唯安「德溫特百大創新機構」是以專利數量、專利獲准率、專利組合的全球化程度、專利影響力等 4 個面向做為評選條件，鴻海以及工研院雙雙連 2 年獲選。

其中，工研院到去年底有效專利達 1.73 萬件，98% 是含金量高的發明專利，也頻頻被第 3 方引用，像是今年就與機車大廠光陽 (KYMCO) 簽署電動機車能源管理系統技術合約，針對「自我學習式動態電量預估」技術等 36 項專利技術展開合作，開發出新世代的 AI 概念電動機車。

而鴻海則在專利獲准率以影響力較前年有顯著提升，其中成功率在百大機構中名列前茅，影響力也勝過一半以上的獲獎機構。

鴻海集團日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭表示，目前透過人工智慧 (AI) 及大數據，打造專利生命周期管理解決方案 (Patent Life Cycle Management)，從發明、佈局、申請維持、專利組合至專利的產品化與貨幣化，能有效控管智慧財產，並提取出真正的專利價值。

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