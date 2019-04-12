台灣專利布局發光 鴻海獲准率傲視全球 工研院影響力稱霸

由專業數據分析機構科睿唯安所評選的「德溫特百大創新機構獎」，工研院以及鴻海 (2317-TW) 連續 2 年獲獎，其中工研院以專利影響力表現最為亮眼，鴻海則以專利獲准率名列前茅。

科睿唯安「德溫特百大創新機構」是以專利數量、專利獲准率、專利組合的全球化程度、專利影響力等 4 個面向做為評選條件，鴻海以及工研院雙雙連 2 年獲選。

其中，工研院到去年底有效專利達 1.73 萬件，98% 是含金量高的發明專利，也頻頻被第 3 方引用，像是今年就與機車大廠光陽 (KYMCO) 簽署電動機車能源管理系統技術合約，針對「自我學習式動態電量預估」技術等 36 項專利技術展開合作，開發出新世代的 AI 概念電動機車。

而鴻海則在專利獲准率以影響力較前年有顯著提升，其中成功率在百大機構中名列前茅，影響力也勝過一半以上的獲獎機構。

鴻海集團日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭表示，目前透過人工智慧 (AI) 及大數據，打造專利生命周期管理解決方案 (Patent Life Cycle Management)，從發明、佈局、申請維持、專利組合至專利的產品化與貨幣化，能有效控管智慧財產，並提取出真正的專利價值。