晶技4月營運可望回溫 產能利用率恢復到近100%

石英元件廠晶技 (3042-TW) 今年首季受整體手機市場需求不振影響，2 月營收僅 4.29 億元，創 10 年來單月新低，3 月營收提升為 5.84 億元，但 4 月起的 r 產能利用率已快速回升到近 100%，晶技也看好，市場正加快速度，提升 5G 微型基地台建置動作。

晶技 3 月營收 5.84 億元，月增 36.19%，年減 10.21%，為連續 5 個月年衰退，首季營收 16.23 億元，年減 13.18%。

晶技主管指出，3 月工作天數恢復正常，包括手機網通、5G、物聯網產品應用需求都有升溫趨勢，4 月單月營收估可望持續成長，今年第 2 季也將維持單月營收 6 億元水準。

晶技 3 月產能利用率約僅 60-70%，毛利率較 2 月也微幅上揚，3 月營收 5.84 億元，單月仍維持獲利，但 4 月開始，產能利用率明顯提升到近 100%，主要原因在中國大陸快速腳步布建 5G 微型基地台，搶時效進入 5G 通訊。

晶技去年獲利衰退，稅後純益 6.44 億元，每股純益 2.08 元，晶技將於 4 月 25 日召開董事會，決議去年的盈餘分配案，預期每股擬配 2 元股利，但仍待董事會的進一步決議。