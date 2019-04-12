看好商辦市場崛起 興富發異業結盟規劃延伸觸角至高雄、台中

興富發 (2542) 建設集團總裁鄭欽天日前曾信心喊話，下一個十年，興富發建設集團會比過去更有條件，集團在高雄、台南、台中、新竹、桃園、台北市、新北市、基隆已有通路、知名度，「未來的十年，期許再賺 1,000 億元」。鄭欽天指出，現在商辦市場投資的客人越來越多，除了自用外，有非常多的房東願意投資到辦公大樓來，從推案經驗來驗證，產業正逢台商返台擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間，都需要同步升級，以台中七期興富發旗下 NTC 國家商貿中心、BHW 鼎盛商辦大樓為例，從原來一坪月租金四、五百元的水平，短短五年漲了三倍，現在好的都到 1,500 元，市場不再只是住的需求、還有很多用的需求。而「興富發集團」因為貝可麗烘焙坊與 cama cafe 的異業結盟，發揮 1+1 大於 2 聯合品牌力道，首家合體店舖選擇以 cama cafe 店中店進駐大直 CBD 的貝可麗烘焙坊，目標成為大直 CBD 休憩新據點。



咖碼董事長何炳霖近年極力追求「異業合作共同行銷」，全台 112 家 cama cafe 門市，固定維持 20% 的直營店、80% 的加盟店，以每年平均展店 20 家的速度。何炳霖帶咖啡「走進消費者的生活」，與鄭欽天為提升房子生活品質，必須「走入消費者食衣住行」相呼應，除 cama cafe 除大直 CBD 店中店外，未來規劃延伸觸角至高雄、台中等地準備。

