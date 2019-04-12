咖碼擬進入資本市場擴張動作加快 也找上興富發合作

咖碼公司以 cama cafe'品牌發展連鎖，並標榜每家門市均提供專業現場烘焙手選咖啡豆、場專業烘豆，決定啟動 IPO 計畫，宣布與泰山 (1218-TW) 推出聯名冷藏即飲咖啡，也攜手營建業興富發 (2542-TW) 進一步合作。

興富發集團興咖碼公司合作的首家合體店舖，選擇以 cama café 店中店方式，進駐興富發位在台北市大直 CBD 的貝可麗烘焙坊。

過去 cama cafe'的店面空間多在 8-10 坪左右，咖碼公司為優化顧客體驗並增加營收，第 2 季將發展 15-30 坪的二代店型，除設座位提高客人滿意度，並增加點心與精品咖啡豆選擇，以提高單店營業額。

興富發主管指出，咖碼公司董事長何炳霖，近年追求「異業合作共同行銷」，全台 112 家 cama café 門市，固定維持 20% 直營店、80% 的加盟店，以每年平均展店 20 家的速度，堪稱最難加盟的咖啡店。

咖碼目前股本 1.6 億元，至去年底 cama cafe' 全台連鎖門市 112 家，全年總營收 7 億元，今年目標訂 9 月公開發行、年底登興櫃，期望 2020 年底前轉上櫃。

咖碼與泰山合作推出包裝咖啡飲品，搶攻 70 億元市場大餅。(圖：泰山提供)

cama cafe'成立於 2006 年，2010 年起開放加盟，並成功以小坪數、百元有找，現場新鮮烘焙咖啡豆等特色，以每年平均開出 20 家新店速度成功發展連鎖，並成為全球唯一現場烘豆且店數超過 100 家連鎖咖啡品牌。