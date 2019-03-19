興富發去年純益年增2.55倍 EPS 5.88元

上市建商興富發 (2542-TW) 去 (2018) 年以來，受惠季底密集交屋入帳挹注，連續 4 季營收都衝破百億元，累計去年營收達 442.05 億元，創新高，年增 1.36 倍，是上市建商「營收王」寶座，興富發今 (19) 日董事會決議，擬配發每股現金股利 3.5 元。

興富發揭露去年稅後純益為 68.56 億元，年增 2.55 倍，依興富發期末股本 116.66 億元計算，每股純益為 5.88 元。

2018 年以來，興富發營收連續 4 季跨越百億元大關，其中第 2 季 121.92 億元營收最高，興富發 2018 年主要是因「雙湖匯」等 4 筆建案持續完工交屋挹注。

興富發今年規劃推出近 500 億元新案，較去年 300 億元推案增加逾 65%，推案策略將重壓南部市場，初估台灣南部也將推出 10 大案，合計案量 345 億元。

華固總經理洪嘉昇。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，另一上市建商華固建設 (2548-TW) 2018 年因沒有新完工建案入帳，營收為 46.38 億元，較 2017 年腰斬，年減 55.3%，但華固在 2019 年完工且確定入帳的金額，估達 150 億元，可望創華固成立 30 年以來新高，華固董事會也決議，去年盈餘每股擬配發 5 元現金股利。

華固去年稅後純益 8.64 億元，年衰退 60.36%，每股純益為 3.12 元，華固確定今年建案入帳進度明確，預計推出兩個住宅個案，分別為春節後推出預售的石牌住宅案「華固翡麗」，估計總銷售金額為 48 億元，另有內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在第 3 季推案，估總銷金額為 62 億元，為目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。