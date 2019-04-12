三菱日聯銀行取得中國公開市場操作資格

根據日經新聞週五 (12 日) 報導，日本三菱日聯金融集團 (8306-JP) 旗下的三菱日聯銀行，已在中國取得由中國人民銀行所實施之公開市場操作的參加資格。這在外商銀行當中，是繼英國匯豐及美國花旗集團之後，第四家取得該項資格的外資銀行，也是日本銀行業的頭一家。

(圖: Investing.com)

今後透過參於金融政策施行手段的公開市場操作，三菱日聯銀行可望能夠更正確的把握中國當局的意圖還有政策的方向性。

三菱日聯銀行在中國的現地法人「三菱東京 UFJ 銀行 (中國) 有限公司」已於日前收到來自於中國人民銀行的通知，目前正進行交易契約以及系統的調整，最快在 2019 年 4 月就可參與當地的公開市場操作。

在中國作為存貸款利率參考的「基準利率」扮演著政策利率的角色，自 2015 年 10 月以來就未作調整。有部分中國銀行業者表示，「利率階段性的朝向自由化邁進，將具備著更大的象徵意義」。

在近幾年來，透過存款準備率與公開市場操作的銀行資金管理，於實質上扮演著金融政策的角色。在公開市場操作上最被頻繁使用的，是利用債券擔保來向銀行進行融資的「附賣回交易」(RS)，中國人民銀行光是在 2018 年就向市場提供了超過 10 兆人民幣的資金。

三菱日聯銀行在 2016 年就進行了公開市場操作的資格申請，而目前在中國則是有逾 50 家銀行具備該項資格。