台灣央行：公開市場操作適度寬鬆未變 3月超額準備低主因假日落點影響

台灣銀行業 3 月提存期（3 月 4 日至 4 月 3 日）的累計超額準備下滑至僅約 8,381 億元台幣，據彭博數據， 創下 2015 年 7 月提存期以來的最低量，當時央行重貼現率位在 1.875%，較目前的 1.375% 還高上兩碼。不過台灣央行表示這不代表政策將轉向緊縮。

台灣央行業務局局長陳一端在電話採訪中指出，市場鬆緊程度需參考多樣化指標，超額準備不能成為單一參考指標。她並指出，央行目前在貨幣市場的公開操作立場沒有改變，且總裁楊金龍在 3 月底理監事會議已指出目前是適度寬鬆。

陳一端解釋，造成 3 月份的超額準備偏低的狀況，主要因 2 月提存期遇到 2 月 28 日連續假期，以及農曆春節等而讓銀行調度趨向保守，多數銀行帳上資金堆高，其中按規定 1% 可在 3 月抵用，因而 3 月提存期銀行不必提存太多的準備金。

「我們還是盡可能將超額準備維持在一個適度水準，」陳一端說。但她指出，超額準備受到市場供給面和需求面影響，當市場不確定因素提高，銀行將按照自己的需求操作，央行也無法強迫。

據台灣央行的金融統計月報，過去一年銀行業的日均超額準備約在 400 億 - 600 億元左右，去年 6 月一度高達 686 億元，今年 2 月也高達 604 億元；據彭博計算，3 月的超額準備初估日均額在約 270 億元台幣，明顯低於過去一年的平均水準。