中國人行連25日未公開市場操作 未來是否降準引發猜想

中國人行今日不開展公開市場操作，連續 25 個交易日不操作，續刷空窗期時長新高；今日無逆回購到期，實現零投放零回籠。

自 10 月 26 日以來，中國人行就未再逆回購操作。在中期借貸便利 (MLF) 操作方面，人行只在 11 月 5 日等量續作了 4035 億元 MLF，未淨投放任何資金。

從 27 日開始，人行公開市場交易公告已連續兩日提示，臨近月末財政支出增加，將推高銀行體系流動性總量，並將其作為不開展逆回購操作的主要理由。

目前有一種解釋是，中國人行在 10 月底開展了定向正回購操作，而這筆操作於 11 月到期後形成了資金投放，因此本月央行就不再通過公開市場逆回購操作投放資金。

是否降準即將來臨？

川財證券分析認為，近期人行逆回購持續無到期，公開市場到期壓力較小，也由此可見，市場資金面總體仍然保持寬鬆，機構對人行的流動性需求不強烈。

交通銀行首席經濟學家連平表示，人行暫停公開市場操作不是收緊的跡象，當前貨幣政策基調仍是穩健中性，流動性合理充裕，只是在年底財政資金带來較多流動性或工具選擇上可能有些考慮。

人大重陽金融研究院研究員卞永祖則相信，目前中國的存款準備金率相對較高，為進一步降準提供了空間。此外，若外貿環境惡化影響國內就業，信用向寬貨幣演變仍不順暢，則不排除人行實施降息的可能性。

一些市場人士認為，中國財政刺激的投放逐步到位，月內資金面大勢已定，但年末同業存單利率持續上行的現象值得關注。

例如，雖然資金面總體仍較寬鬆，但寬鬆程度已不及月初。另外，部分期限，如 3 個月 Shibor 利率出現了持續上行的跡象。