統一超發動冷凍食品銷售戰 逾4成門市冷凍櫃倍增

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 看準個人化、小家庭需求，宣布擴大推出升級版冷凍料理包，預計可再帶動相關業績成長 20-30%；由於目前 7-ELEVEN 已將約 2300 家門市冷凍櫃從單門改為雙門，冷凍品陳列項數將擴大 2 倍，占總門市數逾 4 成，冷凍櫃預期將成為未來門市的標準配備，統一超正積極規畫擴增店舖冷凍空間，冷凍食品將成下一波成長動能之一。

7-ELEVEN 說明，此次攜手十家名廚、名店、並與星級餐飲品牌耗時一年開發全新「小家庭冷凍料理」系列，是全新 2-3 人份的小家庭冷凍料理，價格落在 49-369 元間，品項數達 15 種，主攻早午晚餐全時段。

從過去的銷售經驗來看，7-ELEVEN 冷凍食品業績，每年以 10-20% 速度穩健成長，因此，從去年底開始陸續擴增店舖冷凍空間，將冷凍櫃從單門改為雙門，冷凍品陳列項數可擴大 2 倍。

7-ELEVEN 指出，雙門冷凍櫃門市已達 2300 家，將成為未來門市的標準配備，整體冷凍品品項數選擇多達近 40 種。

法人指出，近期統一超持續拓展超商複合式商店，同時運用集團資源，在超商內提供更多類型商品，如自有品牌 7-Select、無印良品等，可推升同店營業額成長，但須留意，今年超商營運風險是電子商務業務趨緩、最低工資增加成本高於預期等，恐影響部分獲利能力。