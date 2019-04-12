美股盤中─蘋果下跌帶動 股市走低 跌回早場漲幅

蘋果股價下跌 0.3%，帶動大盤走低，美國股市週四中場下跌。華爾街等待財報季開始。

台北時間 00:37

道瓊工業平均指數下跌 42.74 點或 0.16% 至 26114.42。

Nasdaq 指數下跌 14.91 點或 0.19% 至 7949.33。

S&P 500 指數下跌 2.93 點或 0.10% 至 2885.28。

銀行股自早場高點下滑，摩根大通，花旗與摩根士丹利股價小幅上揚，富國銀行則下跌 0.4%。

美國股市早場一度上漲，投資人反應中美貿易談判的進展。華爾街日報報導，中國同意開放雲端計算領域予外國企業，改善與美國的貿易關係。

週三，美國財政部長梅努欽告訴 CNBC 說，華盛頓與北京已大抵同意了貿易協定達成後的執行機制。

他說：「如果我們達成協議，這將是過去四十年，中美經濟關係最重要的改變。」

投資人亦評估歐盟領袖與英國首相梅伊的談判，雙方決定彈性延長英國脫歐期限至 10 月 31 日。

歐洲委員會主席 Donald Tusk 說，這項發展提供了英國額外時間，以找出最佳解決方案。

週三，聯準會 (Fed) 公布 3 月會議記錄，顯示 Fed 不預期 2019 年會升息。但若經濟成長改善，央行緊縮貨幣政策的大門依舊敞開。

會議記錄還顯示，Fed 官員不認為此時需要降息，也少有談到未來降息。這突顯 Fed 與市場對利率的觀點不一致。

CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，投資人預期 2020 年 1 月，Fed 將降息。