〈稅收統計〉高雄市不動產交易熱 契稅收入年增逾2成高居六都之冠

高雄市不動產交易熱絡，高居六都之冠，財政部今 (11) 日公布，3 月契稅實徵淨額共 11.64 億元、年增 4.3%；累計前 3 月實徵淨額 32.57 億元、年增 5.5%，其中高雄市第 1 季契稅收入年增 24%、移轉件數增加 2087 件，高居六都之冠。

財政部官員表示，房屋移轉時，買賣雙方須在訂定契約起 30 日天內，到房屋所在地的的稅捐稽徵處申報契稅，換言之，從契稅的實徵淨額可窺見房屋移轉狀況。

據財政部統計，不論是 3 月或是前 3 月的契稅，都較去年同期增加，反映房市移轉確實較去年熱絡，比較六都契稅表現，契稅收入與移轉棟數前三名分別為高雄、台中與台南。

其中高雄第 1 季契稅年增幅高達 24%，移轉棟數增加 2087 件、台中契稅年增幅 4.4%、移轉棟數增加 414 件，另外台南契稅年增幅 2.4%、移轉棟數增加 141 件。

另外，土地增值稅部分，受到起徵件數減少影響，3 月實徵淨額 70 億元、較去年同期減少 15 億元、年減 17.9%；累計前 3 月實徵淨額 229 億元，較去年同期減少 9 億元、年減 3.9%。

官員表示，3 月土地增值稅起徵件數共 5.77 萬件，較去年同期減少 1240 件、年減 2.4%；累計前 3 月土地增值稅起徵件數 14.44 萬件，較去年同期減少 4556 件、年減 3.1%。