寬宏藝術估Q2營收可望回升 下半年多場演唱會及展覽營運樂觀

寬宏藝術 (6596) 指出，4 月起有張信哲小巨蛋、盧廣仲小巨蛋、許富凱、曹雅雯演唱會，5 月有費玉清台北高雄巨蛋合計 6 場演唱會，外加 4 到 6 月還有 10 場讚聲演唱會，預期第二季營收可望大幅回升。寬宏自結 3 月合併營收 4969 萬元，年減 72%；累計第一季合併營收 2.7 億元，年減 9.6%。公司表示，因去年 3 月認列大型音樂劇「貓」，使營收基期墊高，今年第一季大型演出節目較少，首季營收呈現小幅衰退。



寬宏藝術 2018 年營收為 11.58 億元，稅後淨利為 3100 萬元，每股盈餘 1.24 元，公司指出，營收成長而獲利衰退，主因公司嘗試新的國外節目內容與增加藝術類別表演，該類型節目成本較高而未創造相應的營收。



展望 2019 年，規劃之展演節目多為國內知名藝人演唱會、國際大型音樂劇與知名 IP 的展覽，節目受眾廣泛且商業性高，在節目內容屬性調整下，後續營收表現相當樂觀。



公司表示，目前第三季的 19 場小巨蛋演出包括獅子王音樂劇、藍人樂團、暑假檔期的展覽、與第四季的費玉清台北最終加場預售狀況良好，下半年還有多組國內外藝人的小巨蛋演出尚未公布，全年營運與獲利可望再創高峰。