17Life推展B2B服務成功轉盈 近期計畫辦理增資

生活電商業者康太數位 (17Life) 今 (11) 日指出，由於積極發展 B2B 顧問服務，成為零售通路品牌數位轉型推手，包括新光三越、全家 (5903-TW) 等都是旗下大客戶，在新業務發展有成下，去年已轉虧為盈，預計今年 B2B 顧問服務業績可再倍增成長；而為擴大營運規模近期可能再辦理增資。

17Life 原先以團購票券為主要業務，後拓展至電商宅配，然而，在電商市場的高度競爭下，積極開創 B2B 新業務。

康太數位營運長陳偉強進一步說明，由於有不少實體品牌有意發展新零售，成為另一龐大的新商機，因此，17Life 將過去 10 多年的 B2C 的經驗轉化成為 B2B 顧問服務，化身通路品牌數位轉型推手。

康太數位近來較大的顧問服務分別有與全家便利商店、新光三越、台新銀行推出廣受消費者好評的 App，如全家的寄杯服務。

陳偉強指出，對客戶 app 發展的顧問服務包括有收取顧問費、開發費，後續完成後還有維護費，甚至有部分交易可抽成，雖目前僅占營收比重 20%，但毛利率可超過 50%，獲利能力大幅優於原有的 B2C 電商銷售，目標今年 B2B 服務業績再成長 100%。

陳偉強也透露，康太數位短期暫無 IPO 的計畫，不過長期是朝此方向邁進，由於市場成長潛力龐大，為擴大營運規模近期可能再辦理增資。