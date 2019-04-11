萬人全民退休投資專案起跑 顧立雄搶頭香報名

金管會主委顧立雄去 (2018) 年底提出的「全民退休投資專案」，今 (11) 日預約報名活動正式起跑，專案是首個全民可以參與以退休為核心的理財投資案，推動定期定額、長期投資概念，並請顧立雄代言，顧立雄到場進行揭名儀式，更現場報名，成專案第一個參加者。

「全民退休投資專案」報名今天開跑，記者會並宣布把專案正式命名為「好享退」全民退休投資專案。顧立雄說，他今年 61 歲，若光靠每月 5000 元定期定額理財來不及了，他是在律師轉到立委就開始進行退休規劃，現在 30、40 歲年輕人應該要想想，以後要過甚麼樣的退休生活，及早積極準備。

「全民退休投資專案」只要是中華民國居民均可參加，規劃參與限額只有 1 萬名，自今天起到 7 月 30 日開放全民報名，基富通表示，活動起跑一小時，已湧入超過一千人報名，自 7 月 31 日至 8 月 29 日開始約定申購，9 月底前完成首次扣款。

一般公募基金手續費約為 1.5%~3%，一般公募基金經理費約為 1%~2%，此專案不但免手續費，且經理費預計 0.3%~0.5%，不過需要每月定期定額連續扣款成功達 24 個月（含）以上，如果中途停扣或帳戶扣款失敗，則會追討回手續費與經理費差額，專案 2 年期滿後仍繼續扣款者，則繼續享有優惠，旨在養成民眾長期投資的習慣。

至於投資的基金類型有目標風險類型和目標日期型，其中，目標風險類型分為積極、穩健、保守三種。並由安聯投信、國泰、群益三家投信各發行三檔退休金級別基金，供參與本專案的投資人做選擇並進行投資。

每檔基金每月最少要扣 3000 元，但無上限規定，且每月可變更扣款金額，不過，參加的投資人須自負盈虧，且無稅賦優惠。

此外，之前原本提案與勞動部合作「勞退自選投資平台」，但因勞動部不參與，顧立雄表示，經過「全民退休投資專案」證明定期定額長期投資是好的投資方式，2 年後會把結果報給勞動部，由勞部做最後政策決定是否開放勞退自選投資。