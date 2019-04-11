瑞銀：脫歐推遲帶衰英鎊 跌到1.24將是好買點

歐盟同意英國脫歐最後期限推遲至 10 月 31 日，瑞銀（UBS）外匯分析師 Tan Teck Leng 表示，英國提前大選的大門恐怕將因此打開，甚至提高無協議脫歐的可能性，在不確定性因素增加下，英國可能跌破 0.1.3，跌到 1.24。

英國脫歐期限推遲，英國首相梅伊有更多時間爭取議會支持，以打開脫歐僵局，不過，Tan Teck Leng 認為，梅伊恐怕很難過得了議會這一關，而必須寄望提前大選。

一旦英國真的提前進行大選，很難斷言會採行更強硬的「硬脫歐」，或更軟弱的「軟脫歐」，對市場而言，不確定性將大大提高。

甚至如果出現無協議脫歐的話，Tan Teck Leng 預期，這種高度的不確定性，恐怕不只讓英鎊跌到 1.24，還會進一步跌到 1.15，甚至更低。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Tan Teck Leng 說，英國若提前進行大選，將使得英鎊震盪加劇跌到 1.24，不過，他強調，一旦來到這個價位，將是投資人買進便宜英鎊的時機。

由於英國脫歐的不確定性升高，投資人對英鎊交易開始縮手。 JP 摩根資產管理全球市場策略師 Jasslyn Yeo 表示，她一直對英鎊採取「觀望」態度，而且在英國脫歐、歐洲經濟前景及企業潛在獲利令人失望下，對歐洲股市也抱持謹慎態度。

野村分析師 Jordan Rochester 認為，市場對英國脫歐最後期限延後的注意力，將轉移到陷入困境的英國首相梅伊的政治生涯，若能延續，則英鎊預期將在今年下半年進行反彈。