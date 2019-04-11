〈每日外資外匯觀點〉英脫歐最後期限延後利多鈍化 反彈有氣無力

周四匯市亞洲盤中傳出歐盟同意將英國脫歐最後期限延後至 10 月，並在六月歐盟峰會對脫歐進程進行檢視並考察進展，不過，在市場提前反應下，英鎊兌美元盤中並未大幅波動，維持在 1.31 附近小幅震盪。

加拿大帝國商業銀行北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，英國無協議脫歐的可能性愈來愈低，預期本季底英鎊兌美元將來到 1.34。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

西太平洋銀行外匯策略師 Sean Callow 表示，對英鎊來說，任何有助於避免硬脫歐的動作都是正面的利多。

摩根士丹利在報告中指出，英鎊下行風險已經減少，但英國脫歐最後期限延後的正面消息可能仍不足以讓英鎊兌美元突破 1.28-1.34 波動區間。

野村分析師 Jordan Rochester 認為，市場對英國脫歐最後期限延後的注意力很快將轉移到陷入困境的英國首相梅伊的政治生涯，若能延續，則英鎊預期將在今年下半年進行反彈。

在歐元方面，BK 資產管理的外匯策略總經理 Kathy Lien 指出，德國 10 年期公債殖利率進入負值區，歐元風險偏向下跌，預期歐元兌美元將跌到 1.10 附近。

Lien 並認為，歐元本周若上漲，唯一的原因恐怕就只是遭到嚴重超賣後的反彈，歐元兌美元若反彈回到 1.13，將是很好的做空點。