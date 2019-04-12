紐約匯市—脫歐成功延半年 英鎊守住200日MA；數據力挺 美元止跌回升

週四 (11 日) 交易，英鎊擺脫英國脫歐戲碼和早盤拋售壓力，午盤匯價拉回持平。美元則獲 PPI 和失業救濟金請領人數等正面經濟數據支撐而上漲。

經過長達 6 小時的審議，歐盟領袖同意讓英國二度延後脫歐最後期限至 10 月 31 日，內含條款允許英國在國會通過梅伊的脫歐協議後提前脫歐。

Brown Brothers Harriman 分析師週四報告指出，「重點是，兩邊都不希望無協議脫歐， 現在最終結局看來應該也是某種軟脫歐。現在兩邊有 6 個月的時間磋商協議，但別低估政局再次談崩的可能性。梅伊現在要說服越來越質疑她的國會。」

英鎊兌美元持平在 1.3072 美元，與前一日 1.3089 美元相差不大，盤中一度跌至 1.30 美元低點，但最終在接近 200 日 MA 時守住支撐力。

美元躲過連續第四個交易日走跌的命運，ICE 美元指數小升 0.2% 至 97.103，但該指數本週迄今跌幅 0.3%。

BMO 金融集團外匯策略主管 Stephen Gallo 表示，「槓桿貨幣定位仍抑制美元力道，但另一方面，因考量全球成長風險，外匯投資者將處於仰賴數據的狀態。」

美國 3 月份生產者物價 (PPI) 上升 0.6%，高於經濟學家先前估計的 0.3% 升幅，此數據給了美元一些支撐力。

此外，上週 (4 月 6 日止) 失業救濟金請領人數降至 20 萬人以下，為 1969 年來首次，顯示勞動市場有延續性力道，可望對抗經濟成長急遽放緩的恐懼心理。失業救濟金請領人數已經連續 4 週下降。

劍橋全球支付的外匯策略和結構化產品總監 Karl Schamotta 認為，美元上漲的背景是低失業救濟金請領人數，以及相當強勁的 PPI 數據。整體而言，「在今年稍晚降息無望且有這些經濟數據後，美元開始反映出此點。」

然而這些優於預期的數據無助於扭轉美股，週四美股仍收低。

與此同時，歐元早盤高點接近 1.13 美元，接著下跌至 1.1264 美元附近，前一日為 1.1276 美元。

Gallo 補充，「外匯期權的低波動性動態機制也意味，歐元目前獲得相當良好的支撐力。」

在美國正面經濟數據發布後，日圓兌美元下跌，1 美元自 111.01 日圓上漲至 111.60 日圓。