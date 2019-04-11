IMF 研討會：數位時代的一場新創科技與傳統金融對決？

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）4 月 10 日舉辦「數位時代的貨幣與支付」研討會。

這場研討會由 IMF 主席 Christine Lagarde 擔任會議主持，並邀來加密貨幣公司 Circle 執行長 Jeremy Allaire 為科技新創企業發聲；歐洲央行執行委員會成員 BenoîtCœuré、肯亞央行總裁 Patrick Njoroge 代表監管機構發言；而摩根大通消費者與社區銀行部門財務官 Sarah Youngwood 則以傳統金融機構的身份共同進行討論。

IMF 主席 Lagarde 於研討會開場致詞提到，紙幣瀕臨絕境、智慧型手機迅速崛起、個人對個人 P2P 支付已經成為無法忽視的巨大市場，尤其是在中國、肯亞和歐洲等地更是有非常強勁的表現。值得注意的是，Lagarde 還特意強調，研討會的談論重點並非「比特幣」。

Circle 執行長 Allaire 回應道，像微信和支付寶等既有支付系統的優勢只是在於其用戶體驗，但加密貨幣卻反映了「網絡用戶必須直接連接彼此，並進行交流的一種衝動」。

任職於摩根大通的 Sarah Youngwood 代表銀行界發言時表示，「有競爭才有進步，事實上我們熱愛競爭，也未曾忽略其重要性。因此，只要競爭對手所為有得到監管，並且能解決客戶問題，我們相當歡迎這樣的競爭。」

Youngwood 強調，摩根大通多年來不吝發展金融科技，早於 2017 年就集結各大銀行創建 Zelle P2P 行動支付服務，對敵 Apple Pay、PayPal、Venmo 與 Square Cash 等科技公司。

Allaire 回應表示，他更傾向於倡導「將主權貨幣置於公有鏈基礎設施上」，接著進一步表明，若允許主權貨幣進入互聯網，群眾就再也無須通過第三方託管資產，並且可以迅速與地球上的任何人進行交易，如此一來「他們就都不想回去了」。

Allaire 提到，一旦發生這種情況，每個人都爭相使用最穩定的貨幣，也就是所謂的儲備貨幣，而這將威脅到金融基礎較為薄弱的國家。他指出，作為一種利用互聯網共享信息的方式，群眾對於公共基礎設施已有一定程度的信任。他相信，終端用戶最終將意識到，開放式互聯網將會是一種更優秀的模式。

Youngwood 則認定，「銀行就是能為客戶提供透明、安全性，並且有著良好記錄的技術公司」。

Allaire 辯稱，「密碼學」也可以提供同樣程度的信任，其根基來自於數學，因此是構建去中心化系統最安全的方式。Youngwood 這時表示，「比特幣的詐欺事件遠多於其他支付方式」。

Allaire 並沒有繼續爭論，僅表示，「對於意圖不軌的人來說，不記名憑證的確很有吸引力，但支付終究會消失，我反而對去中心化實現數位整合更有興趣。」

歐洲央行執行委員會 BenoîtCœuré 則為此表示擔憂，「若管理不善，去中心化可能會導致系統不堪一擊。」

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