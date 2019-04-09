中國擬將加密貨幣「挖礦」列入淘汰產業 業者：政府只是想監管

中國國家發展和改革委員會，日前於「產業結構調整指導目錄」徵求意見稿中，將加密貨幣「挖礦」活動，列為淘汰產業；對此，區塊鏈業者認為，北京當局只是想把加密貨幣，變成可受監管的產業罷了。

中國擬將加密貨幣「挖礦」列入淘汰產業。(圖：翻攝自「產業結構調整指導目錄」徵求意見稿)

上週比特幣出現一波漲勢，累計漲幅達 2 成，價格升破 5000 美元，但受中國擬將加密貨幣「挖礦」列入淘汰產業消息影響，今 (9) 日加密貨幣走跌。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週二晚間 6 點 57 分，比特幣下跌 0.14%，至 5190.63 美元；以太幣下跌 1.06%，至 177.20 美元；萊特幣下跌 0.96%，至 87.63 美元；瑞波幣下跌 1.41%，至 0.35 美元。

「產業結構調整指導目錄」徵求意見稿，並未明確標示出「挖礦」活動的淘汰期限，內文稱，「未標淘汰期限或淘汰計畫的條目，為國家產業政策已明令淘汰或立即淘汰。」

被「產業結構調整指導目錄」徵求意見稿列為淘汰產業者，原因包括違反法令、不安全、浪費資源或汙染環境。

區塊鏈投資和諮詢公司 Kenetic Capital 的管理合夥人 Jehan Chu，在接受路透社採訪時表示，「我認為，中國只是想把加密貨幣，變成可被監管的產業，就像網路一樣。」

一名加密貨幣交易員稱，北京當局此舉，並不令他感到意外，「『挖礦』耗費了大量電力」。