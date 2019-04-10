美國眾議員再提代幣分類法案 要讓特定加密貨幣免受證券法約束

美國國會議員們正在再次試圖讓加密貨幣在美國擁有更明確的法律地位。

眾議員 Warren Davidson 9 日重新提出《代幣分類法 (Token Taxonomy Act)》，並且在聲明中表示，如果這項法案能獲得國會批准並簽署成法律，將是對從事創新業者「發出強而有力的訊息」，也就是「美國是區塊鏈技術的最佳目的地」。

這項法案去年由眾議員 Warren Davidson 和 Darren Soto 首度提出，目的在讓特定的加密貨幣和其他數位資產免於受聯邦證券法管轄，因此可讓個人更輕鬆交換或交易特定的代幣。

該法案將修改 1933 年證券法案與 1940 年證券交易法案，授權給美國證管會（SEC）等監管當局更明確、有關他們如何執行有關加密貨幣的證券法相關內容。

雖然美國證管會已公布員工等級的指南，解釋當局如何分類代幣銷售是否屬於證券發行，但對於不是被用於籌資的加密貨幣如何分類並不明確。

除 Davidson 和 Soto 兩位議員外，其他共同支持 2019 年版代幣分類法案的眾議員還包括 Josh Gottheimer、Tedd Budd、 Scott Perry 和 Tulsi Gabbard。其中，Tulsi Gabbard 正投入競選總統。除 Perry 外，其他五位支持人士都是眾議院金融服務委員會的成員。

新的規定

新的代幣分類法案類似 2018 年所提出的法案，但新版本進行了部分調整，包括對數位代幣的定義更為明確，將納入更多變革中的技術。

此外，法案還包括強化消費者保護，並讓規定的地位凌駕於任何與該法案重疊的各州法律。

去年的國會會期在眾院金融服務委員會、或是眾院籌款委員會表決讓代幣分類法案能否進入眾議院進行全體表決之前就已結束。

區塊鏈協會代理負責人 Kristin Smith 透過聲明表示，該遊說團體「樂於支持代幣分類法案重新提出」。她表示：「隨著近期美國證管會發布員工指南，區塊鏈產業的開放所需要的監管明確度甚於以往。我們相信區塊鏈技術具有巨大的潛力，我們需要有智慧、簡潔和支持性的立法，以確保美國繼續成為這個生態系統的領導者。我們感謝這項法案的支持人士繼續支持這項重要技術。」

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