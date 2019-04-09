「機台入廠平均1.5小時一台」 台積電全力推動5nm晶圓廠生產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 計畫在今年啟動全球首座 5 奈米晶圓廠，近日宣布製程進入試產階段，雖然因景氣狀況傳出廠房投片速度可能放緩，供應鏈相關人士表示，台積電仍在全力推動 5 奈米晶圓廠生產狀態。

據《MIT 科技評論中文網》引述供應鏈透露，隨著全球半導體環境增長放緩，台積電 5 奈米廠之後投片速度可能會因此放慢，然而，儘管受到 2019 年半導體行業放緩，以及智慧型手機市場需求日漸疲軟等因素影響，導致台積電放緩今年營收預期，其對於先進工藝的投資卻沒有停止。

台積電的 5 奈米晶圓廠計畫自 2018 年啟動後，動員 5000 多名工作人員趕工，目前已建置完成並進入安裝機台階段，宣布正式進入試產，符合公司在第 2 季進行風險試產的目標，計畫 2020 年進入量產。

供應鏈相關人士表示，「5 奈米製程的機台幾乎以平均 1.5 小時搬入一台的速度進場」，顯示台積電正全力推動 5 奈米晶圓廠進入生產狀態。

另外，負責 5 奈米製程「關鍵 18 廠」的內部人事安排也是明顯徵兆。廠長由曾任中科 15 廠長，負責 7、28 奈米製程的劉曉強擔任，兩位副廠長則由曾任南科 14 廠，專注 12、16 奈米製程技術的楊懷德、林俞谷出任，盼能借鏡 7 奈米以及 16 奈米的量產經驗，有效提升製程的效益。

台積電表示，在開放創新平台 (Open innovation Platform, OIP) 下推出的 5 奈米設計架構完整版本，目標鎖定 5G、人工智慧領域，盼未來能在相關應用的帶領之下，將潛在客戶應用範圍延伸至蘋果、華為、Nvidia、AMD 等公司。

台積電積極推動高端工藝技術。儘管三星 (Samsung) 在導入 EUV 技術至 7 奈米製程的速度領先全球，其量產速度卻不如預期，加上關鍵客戶數量掌控的不足，成為三星在晶圓代工業務上的致命傷。

而近期台積電 5 奈米晶圓廠的啟動，驅使三星加速 5 奈米製程布局，宣布攜手 ARM 並協議共同優化 7 奈米以及 5 奈米的技術，其中 5 奈米 LPE 製程將帶來更小的晶片及更低的功耗。

作為晶圓代工的兩大龍頭，台積電與三星在先進工藝製程的纏鬥也持續延伸至 3 奈米技術上。

2018 年底，台積電宣布其斥資將近 200 億美元的 3 奈米晶圓廠正式通過環評標準，預計 2020 年開工興建、隔年試產，並在 2022 至 2023 年間進入量產，成為第一座為 3 奈米工藝而建造的廠房。

儘管三星宣布已完成 3 奈米性能驗證，並積極將量產目標設置在 2020 年，但依其過去放話領先 7 奈米量產的經驗，外界對於該公司實際的進度仍存有疑惑。