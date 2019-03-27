〈每日外資外匯觀點〉德拉吉談話若再放鴿 歐元恐怕弱上加弱

儘管周二美國公布新屋開工及消費者信心數據疲軟，但美債殖利率小幅回升，市場對經濟前景放緩的憂慮稍稍緩和，美元指數順勢反彈，周三亞洲盤上漲至 96.9 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

與此同時，市場今天關注即將舉行的英國脫歐事宜投票，預期對英鎊走勢具有指引作用；美國公布一月貿易帳數據，以及歐洲央行總裁德拉吉將發表談話，也格外受到市場矚目。

上周五法國、德國、歐元區三大製造業 PMI 數據全面走低，引發投資人對歐洲經濟的擔憂，分析師指出，疲軟的經濟數據，將使得歐洲央行不得不更傾向鴿派， 如果德拉吉今天再度釋放鴿派言論，預期歐元勢必面臨下跌壓力。

Fullerton Markets 研究 & 教育主管 Wayne Ko Heng Whye 日前撰文預估，歐洲疲弱經濟數據可能拖累歐元走勢，歐元兌美元本周下看 1.1250。

FXTechstrategy 外匯分析師 Mohammed Isah 從技術面分析，歐元兌美元前一交易日重啟跌勢，相對強弱指標 (RSI) 走低，周三將進一步承受下跌壓力，初步支撐 1.1200 若跌破，則支撐下移至 1.1150，甚至將下看 1.1100。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國興業銀行 (SocGen) 分析師表示，英國周三將舉行脫歐系列具有指示性的投票，預期本周英鎊將維持震盪走勢，待投票過後，英鎊將會直接反應未來的脫歐形勢。

IG Group 駐墨爾本分析師 Kyle Rodda 形容目前的英鎊，上緊發條後隨時可能爆發，而爆發的方向是向上還是向下，則要等待英國脫歐投票有明確的結果。