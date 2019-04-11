電動車廠利多！美政府擬擴大電動車稅收抵免

據外電報導，一個由美國兩黨議員組成的小組提出了一項法案，將擴大電動車的稅收抵免，將原先每家製造商 20 萬輛的稅收抵免再增加 40 萬輛。消息釋出後，特斯拉 (TSLA-US) 週三 (10 日) 股價應聲上漲。

「這項法案將幫助我們的製造商創新並開發新產品，同時創造更多就業機會，並為消費者提供更多選擇。」美國參議員 Debbie Stabenow 表示。

有鑑於現有免稅配額將用完，該項法案為電動車廠帶來利多，也有助於提升電動車的銷量。

受惠於該項消息，通用汽車 (GM-US) 和特斯拉的股價在週三聞聲上漲，特斯拉股價上漲 1.38%，收於 276.06 美元，而通用汽車上漲 1.03%，收於 39.25 美元。

特斯拉股價走勢 (圖: 谷歌)

通用汽車股價走勢 (圖: 谷歌)

這項法案的支持者期望，該提案能在未來幾個月內列入稅收立法的議程中。

根據現行的政策，每輛電動車有 7,500 美元的稅收抵免，不過一旦累積銷售達到 20 萬輛，將在未來 15 個月內逐步取消減免。通用汽車在 4 月 1 日時的稅收減免已經減少到 3,750 美元，而特斯拉的稅收減免已經在 1 月 1 日降至 3,750 美元，並將在今年底完全取消。

在新的法案當中，將給予每個汽車製造商每輛車 7,000 美元的稅收抵免，並在現有的 20 萬輛配額上額外再增加 40 萬輛汽車，不過稅受減免的時限將縮短至 9 個月。

此外，該項法案也提出將延長氫燃料電池的稅收優惠至 2028 年。該法案預估將總共耗資 114 億美元，其中，除了 9100 萬美元其餘用途之外的全部費用都將應用到電動車稅收減免的優惠當中。