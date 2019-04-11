今年第一季美國H-1B拒簽率創十年來新高

根據美國國家政策基金會 (National Foundation for American Policy; NFAP) 最新發布的一項報告顯示，在 2019 財年第一季有將近三分之一的 H-1B 新工作簽證申請被拒絕，拒絕率創下十年新高。

根據數據顯示，H-1B 新申請的拒絕率顯著上升，初次 H-1B 申請從 2015 財年的 6% 上升到 2019 財年第一季的 32%。今年一季，美國大型外包企業像是 Wipro、Infosys 等公司的拒簽率皆超过 50%。相比之下，4 年前這兩家公司的拒簽率在 10% 以下。

美國 H-1B 申請拒簽率 (圖: axios)

另一方面，從 H-1B 續簽申請的拒簽率來看，有 18% 的續簽申請被拒。科技大廠像是谷歌 (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 等在今年的拒簽率也上升到 4%。相較之下，在 2015 年時，兩家科技大廠的拒簽率幾乎為零。

H-1B 續簽申請拒簽率 (圖: forbes)

NFAP 分析指出，律師和雇主認為拒絕率有所增加，是因為美國公民及移民服務局 (USCIS) 及其審查員提高了 H-1B 申請的標準，且並不是依照任何新的法律或命令。自 2014 年川普總統上任以來，積極改變簽證政策，限制更多外國人術並加強美墨邊境界線。在 2017 年 4 月，川普更發布了「購買美國貨和僱用美國人」的行政命令。

報告中表示，高拒簽率的造成國際學生前往其他國家學習和發展自己的事業，許多企業也開始往加拿大和其他地區發展工作和計劃，許多在美國工作多年仍在申請綠卡的民眾也因為簽證被拒被迫離開美國。NFAP 認為，這一態勢將讓更多受過良好教育的外國人更難在美國工作，此舉是否符合美國最大利益則有待商榷。