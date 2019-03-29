〈鉅亨觀點〉裕隆集團股接連瘦身 為了成為納智捷更強的後盾？

裕隆集團旗下嘉裕 (1417-TW) 和中華車 (2204-TW) 本周無預警先後宣布減資，對外均表態減資目的是強化財務結構，其中，中華車減資幅度更達 60%，創汽車業之冠，可以理解因滿手現金所以退還股東、或是瘦身後有利未來 EPS 表現，然而，為何是選在這個時間點？

別忘了，裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷不久前才宣示，一年內共要推出 8 大改款或新車系，或可解讀，裕隆集團正加緊腳步配置資源，目的是挹注納智捷的發展。

裕隆去年底才宣布重砸 60 億元增資納智捷，短短 3 個月，中華車和嘉裕董事會就陸續通過減資案，據了解，這些議案都是嚴凱泰生前討論過的方向，然而，現任集團執行長嚴陳莉蓮接棒後，不僅展現對決策的積極態度，減資背後或可解釋成，只為了增強納智捷的後盾。

觀察中華車的董監持股結構，台元紡織持有中華車 25.19%，而裕隆持有 8.05%，在中華車減資 6 成後，分別約可領回 27 億元和 8.5 億元。

其實，裕隆領回這些現金不算多，其帳面現金相當充足，至去年第 3 季現金及約當現金逾 211 億元，流動比率達 154%，資金充沛，不過，納智捷到目前為止都還算是「錢坑」，透過其他事業體的減資，還是使裕隆有取得資金的空間。

裕隆集團除了既有穩定的日系品牌車代理銷售、裕隆新店土地開發案、汽車融資、紡織等穩定的業務發展，事實上，為了嚴凱泰一向堅持的自有品牌夢想，近年來可看到集團將不少心力，放在自有品牌納智捷的發展。

裕隆集團今年新春團拜後，更首次由納智捷領銜舉辦記者會，宣示品牌啟動「八四三計畫」─也就是「八大新物種」、「四大新營銷模式」和「三大 CSR 活動」等全方位發展，預計一年內共要推出 8 大改款或新車系。

其中，不僅既有的 U5、U6 採用迎賓座椅， S5 GT 版本預計第 2 季推出，納智捷更提出多個新車系，包括第 3 季將發表「URX」、新世代 SUV 最快年底亮相，而首款電動車則預計明年初登場。

由於車廠每開發一款新車系都要耗掉不少資源，在銷售未能達到一定規模前，都是燒錢行業，且納智捷是處在台灣這個不算大的車市市場中，加上國產車正逢嚴峻挑戰，真的可以說是「穩賠不賺」的苦差事。

或許可以預見，裕隆須更有效率調配集團資源，來挹注納智捷的發展，而集團其他事業體未來是否還有其他變動，則有待觀察。