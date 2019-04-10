三大法人買超32.7億元 外資中止連7買 但連買這檔股32天免驚

台股今 (10) 日開低走高，尾盤拉抬之下，收漲 16.54 點，收在 10868.14 點，續創半年新高。不過，外資連 7 買之後，今日轉為賣超 1.97 億元，投信也站在賣方、減碼 3.6 億元，只有自營商買超 38.27 億元，三大法人合計買超 32.7 億元。外資不但轉為小幅賣超，且在期貨也同步偏空操作，但是值得留意的是，外資對台灣 50 不離不棄連續 32 天買超，顯示台股籌碼面未露敗象。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2664 口至 32491 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3012 口至 64114 口。

外資買超緯創 13676 張，為唯一破萬張買超個股，；其餘鴻海、元大台灣 50、欣興、元太、聯電、華邦電、中鋼、中環、聯合再生都有 5000 張以上，台達電則獲買超 4676 張。

其中，外資已經連續加碼緯創和鴻海都已長達 10 天，緯創累積獲買超 14.28 萬張，力拱緯創波段漲幅已超過 13%，股價已創 13 個月新高，而鴻海累積買超 9.73 萬張，波段漲幅更達 16.4%，創 8 個月以來新高。

外資雖然今天轉為小幅賣超，但對台灣 50 的不離不棄更是顯示力挺台股，可觀察外資是否只是對台股換股操作，外資買超台灣 50 長達 32 天，累積買超達 22.23 萬張。

而外資賣超部分，賣超新光金 28199 張、元大台灣 50 反 1 也被賣 10767 張，國泰金也是遭倒貨超過萬張以上個股、賣超 10535 張，其餘中信金、兆豐金、元大金、元大滬深 300 正 2、台新金、中壽、富邦金都是外資減碼標的，明顯可見外資炮火對準金融股，尤其是壽險金融。

整體來說，外資雖然中止連 7 買，但在多頭積極表態下，今日大盤在最後半小時向上竄高，加上國際貨幣基金 (IMF) 捎來上調台灣今年經濟成長率 (GDP) 的好消息，對台灣經濟基本面疑慮暫除，讓台股保持連 7 日收漲態勢，目前技術面上可以發現台股呈現價漲量縮，後續投資人聚焦本週四凌晨發布的 FOMC 會議紀錄以及美股財報表現。