明揚去年Q4淨利倍增 擬配發現金股利0.8元 今日開盤跳空漲停

明揚 (8420) 公布去年稅後純益 8,073 萬元，年增 726.81%，每股稅後純益 1.58 元，董事會決議配發現金股利 0.8 元，依上月 27 日收盤價 19.5 元計算，現金殖利率 4.1%，今日開盤跳空站上漲停 21.45 元。明揚旗下兩大品牌客戶 TaylorMade 及 Callaway 積極鋪貨，帶動去年第四季業績表現亮眼，單季營收 4.54 億元，季增 13.39%，年增 22.72%，單季稅後純益 4,857 萬元，季增 117.94%，年增 178.03%。



法人指出，兩大品牌客戶鋪獲力道未減，第一季產能均已滿載，預期今年第一季延續傳統出貨旺季，有望為今年首季營收帶來表現，惟 2 月因年節工作天數較少，營收恐有滑落，3 月營收數字將回升。



此外，明揚因應產能需求，去年投資 5.9 億元興建自動化廠房，預計今年第二季完工，進入試產階段，最快年中投入量產，新舊兩廠房合計全年小白球出貨量上看 1,500 萬打。



明揚今年股東會時間訂於 5 月 31 日召開，將於屏東加工出口區管理處舉行。