中國發改委修訂《產業結構調整指導目錄》擬將「挖礦」活動列為淘汰產業

中國國家發展和改革委員會（以下簡稱發改委）昨（8）日公佈，擬將加密貨幣挖礦活動列為淘汰產業。

中國發改委在昨日對《產業結構調整指導目錄（2011 年本）（修正）》進行了新修訂，形成了《產業結構調整指導目錄（2019 年本，徵求意見稿）》，同時向社會公開徵求意見。

這份目錄內容涉及「鼓勵類」、「限制類」、「淘汰類」3 大類別的產業活動，惟在該新修訂內容中，中國發改委擬將近年受外界高度關注的加密貨幣「挖礦」活動歸類為「淘汰產業」。

據悉，修訂後的「指導目錄」將加密貨幣挖礦（包括比特幣）加入到中國發改委建議應逐步淘汰的 450 多項活動中，主要「死因」是加密貨幣挖礦被評為不遵守相關法律法規、不安全、浪費資源或污染環境。

中國《證券時報》在周二指，該新修訂的內容「明確反映了中國產業政策對加密貨幣行業的態度」。

自 2017 年以來，加密貨幣行業一直受到中國政府的嚴格監管，像禁止 ICO 活動並關閉當地的加密貨幣交易所。

綜合報導，對於中國發改委將「挖礦」活動列為淘汰產業的舉措，中國銀行法學研究會理事肖颯認為，發改委的意圖是向市場釋放信號，表明挖礦行為並非受中國政府所鼓勵，反而是主張該被「淘汰」的產能。

重慶工商大學區塊鏈經濟研究中心主任劉昌用表示，發改委此舉恐打擊國內挖礦產業，讓國外挖礦產業因此受益。劉更指出，遭最大衝擊的將是中國國內電力資源豐富但難以輸出的貧困地區，認為發改委此一政策是不明智的。

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