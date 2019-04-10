傳Uber將藉IPO套現100億美元 規劃5月初掛牌

知情人士週二 (9 日) 表示，優步科技公司 (Uber Technologies Inc) 已決定在首次公開募股 (IPO) 中尋求出售價值約 100 億美元的股票，向市場套現，Uber 並將於週四 (11 日) 公佈該股票的圈購情況。

其中一位消息人士表示，大部分售出的股票將由該公司發行，而較小的部分將由現有投資人兌現。

優步計劃本週稍晚在美國證券交易委員會 (SEC) 登記申請公開上市，並將在 4 月 29 日的當週內完成其投資人路演，使其有望進行 IPO 定價並於 5 月初起開始在紐約證券交易所 (NYSE) 交易。

消息人士指出，受上月小型競爭對手 Lyft (LYFT-US) 股票 IPO 後的影響，該公司目前尋求估值在 900 億美元至 1000 億美元之間。投資銀行家此前曾告訴優步，其價值可能高達 1200 億美元。

但消息人士提醒，這些計劃仍有可能因市場情況而發生變化。優步則拒絕發表評論。

Lyft 在 IPO 首日股價走勢雖佳，但次日即跌落發行價，之後勉強回升至上市價格附近，近兩日再度跌落發行價 。部分投行陸續發表研究報告，不認為它有 72 美元發行價格的身價，甚至直指其只值 59 美元。