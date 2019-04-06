〈潛力股〉六角體質調整後內外皆美 獲利可望大躍進

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 日前公布去年全年稅後純益 1.67 億元，年增 0.43%，續創新高，每股純益 (EPS)4.46 元則較去年同期 4.78 元少，事實上，六角去年收掉代理品牌和閉店相關費用，影響每股純益近 2 元，在體質調整後，法人樂觀看待，今年獲利成長幅度，可望超越營收成長。

六角去年因併入杭州瑞里旗下兩手搖品牌的營收，全年合併營收達 38.56 億元，年增 54.38%，但認列品牌代理結束、閉店費用等損失約 6000 萬元，使獲利幅度無法跟上營收成長。

即便去年獲利仍維持新高表現，但因成長幅度不高，六角直言，去年是 IPO 以來最辛苦的一年，隨著營運結構調整告一段落，對今年展望樂觀。

進入 2019 年後，六角主力品牌「日出茶太」今年仍積極開展國際市場，預計全球展店還有成長 20-30% 的空間，全年將新開 200 個新據點，預計至上半年，全球總店數將超越 2500 家。

此外，六角新創輕食品牌「英格莉莉」，首店預計 5 月開在台北誠品南西館開幕。

轉投資方面，隨著中國市場手搖飲料持續成長，杭州瑞里獲利穩健，六角說明，杭州瑞里去年獲利約 1.2 億元，而今年店數還會續增，預期瑞里營收有望再成長 20-30%。

至於六角持股 74% 的王座餐飲，主要經營正餐品牌，去年因營運體質調整而轉虧，每股虧損 2.08 元，差於前年獲利 1857 萬元、EPS 0.75 元，但王座認為今年可望轉盈，首季已近損平。

王座預計今年再開 8-10 家新據點，以新代理的京都勝牛為展店主力，杏子豬排為輔，並有望再代理一個日本品牌來台；而既有品牌段純貞牛肉麵預計透過品牌授權方式，開向中國以外的亞洲國家。