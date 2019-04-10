筆電代工3月營收彈升 緯創月增近3成幅度最大

筆電代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 與和碩 (4938-TW) 今(10) 日公布 3 月營收，相比去年同期，各家都繳出不錯成績，年增率超過 2%，而以月來看，廣達 3 月營收新台幣 735.43 億元，月增 16.99%，年增 2.36%；和碩與緯創分別為 900.15 億元，月增 10.25%，年增 8.46%、736.28 億元，月增 29.51%，年增 4.75%，緯創月增率逼近 3 成，表現最強勁。

緯創對第 2 季也樂觀看待，預期第 2 季整體出貨狀況會逐步提升，NB 出貨量將有 2 位數成長。

第 1 季屬筆電代工廠週期性淡季，出貨與營收普遍疲弱，但相較去年同期，各家營收仍維持一定水準。廣達 3 月 NB 出貨量 280 萬台，合計第 1 季整體出貨量 730 萬台，營收則達 2213.3 億元，雖季減 30.11%，但年增 0.18%。

和碩 3 月筆電出貨為 60 到 65 萬台，桌機出貨量為 80 到 85 萬台，合計第 1 季 NB 出貨量為 180 到 195 萬台，桌機出貨量為 200 到 215 萬台，營收則達 2942.94 億元，季減 36.83%，年增 4.77%，反映了蘋果手機淡季循環壓力。

緯創 3 月 NB、桌機出貨量為 140 萬、顯示器 70 萬台、伺服器為 19.5 萬台，合計第 1 季整體 NB 出貨達 360 萬台、桌機 330 萬台、顯示器 190 萬台、伺服器 37.5 萬台，合計整體營收 2062.14 億元，季減 19.29%，年減 4.99%。