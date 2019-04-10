榮剛Q1營收25.91億元 創近4年同期新高 航太訂單近滿載

特殊鋼大廠榮剛材料 (5009)3 月合併營收 9.36 億元，月增加 34.58%，較去年同期成長 9.99%，累計 1-3 月自結合併營收為 25.91 億元，較去年同期增加 11.05%。在全球飛機產業景氣增溫、歐美互課關稅的轉單效應發酵，以及聚焦利基產品生產、改善生產流程與拉高產能利用率等利多加持，今年首季營收達 25.91 億元，創近 4 年同期新高。



榮剛指出，全球飛機產業自去年起啟動新一波汰舊換新潮，加上新興市場對小飛機與長程客機的大機需求同步增加，激勵航太業景氣持續加溫，目前該公司的航太訂單能見度高、幾乎滿載。上月又提前取得全球前三大起落架供應商－法國賽峰集團起落架系統公司 SLS(Safran Landing system)，以及 Voestalpine BOHLER Aerospace 高規格 300M 系列鋼品材料認證，對榮剛搶攻利基型航太產品市場如虎添翼，營收占比可望向上擴增，同步擴大獲利成長空間。



展望未來，榮剛正積極擴充產能，除已完成 35 噸煉鋼爐復新，逐步拉高月產能外，將新增 4 台 VAR 真空電渣重熔設備，同時規劃投資興建 50 噸煉鋼爐新廠，預計 2020 年第二季冷試車，屆時產能規模可較目前提高 1 至 2 倍，榮剛對今明兩年營運抱持樂觀。

