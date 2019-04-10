康普動力電池材料新產能穩定提升 今年出貨量可望年增4成

康普 (4739-TW) 第 3 條動力電池材料新產線產量穩定提升，今年可望明顯貢獻營運，出貨量將大幅提升，可望年增 4 成，帶動動力電池材料表現優於去年，而在氧化觸媒與特用化學材料營運小幅成長、肥料業務持穩下，今年整體營運表現也將穩定成長。

康普去年前 3 季在電池材料產能持續擴充下，前 3 季稅後純益達 3.9 億元，年增 34%，每股純益 4.21 元。不過，去年第 4 季由於鎳價大幅下挫，侵蝕獲利，加上產能擴充速度不及供應訂單需求，使獲利表現受影響，去年第 4 季每股純益僅 0.44 元，寫下近 2 年單季新低，全年每股純益 4.63 元，未能改寫新高成績。

康普目前四大產品線為氧化觸媒、動力電池材料、肥料與特用化學，氧化觸媒占比 20.26%，特用化學 15.28%，肥料 13.7%，而動力電池材料則在產能持續擴充下，營收占比由 2017 年的 37.29% 提升至 41.85%，今年第 1 季更已突破 5 成。

康普動力電池材料產能以硫酸鎳為主，去年硫酸鎳出貨量近 2.2 萬噸，硫酸鈷則僅約 1000 噸。康普表示，今年在第 3 條動力電池材料新產線產量穩定提升下，動力電池表現一定比去年好，出貨量也將較去年大幅提升，惟對金屬價格的波動保守看待。

目前在動力電池材料方面，康普除美系電動車客戶外，出貨量較大的以日系客戶為主，其他包括韓廠、中國廠商近來也都開始小量拉貨，訂單增幅可期。法人預估，康普今年硫酸鎳出貨量可望較年增約 4 成，意即至少 3 萬噸起跳。

至於氧化觸媒與特用化學材料，康普預估今年營運將小幅成長，而肥料營運則將持穩。整體而言，康普指出，在新產能擴充挹注下，預期今年營運仍將持續穩定成長。