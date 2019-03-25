華南銀行統籌主辦康普五年期15億元聯貸案 8銀行超額認購170%

華南金 (2880) 旗下華南銀行統籌主辦康普 (4739) 五年期 15 億元聯貸案，華南銀行董事長吳當傑與康普董事長何基丞於 22 日完成簽約，資金將作償還金融機構借款及充實營運週轉金等用途。此聯貸案由華南銀行擔任管理銀行，參貸銀行包括兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀、彰銀 (2801)、農業金庫、土銀、臺企銀(2834)、玉山金(2884) 旗下玉山銀、台新金 (2887) 旗下台新銀。原募集金額 12 億元，在金融機構踴躍參貸情況下，超額認購達 170%，最後以 15 億元結案簽約。



康普為國內生產氧化觸媒廠商，橫跨動力電池材料、先進材料及肥料等領域提供多元化產品，並於東南亞、中國設置氧化觸媒生產線，基於「全程產品經營、資料再利用」理念，開發觸媒回收製程技術，協助客戶降低生產成品。



電動車節能減碳是綠能科技發展的重要環節，康普研發電動車用鋰電池正極材料，響應政府 5+2 產業政策，也為環境永續盡一份心力，品質深獲國際大廠認可，產量供不應求，推升 2018 年營收創歷史新高 63.11 億元，並響應台商回台投資，於新竹湖口、苗栗頭份擴增產線，未來營運具高度成長動力。