科創板申請企業 阿里、小米身影在其中

4 月 9 日晚間，科創板受理企業再增加 5 家，截止目前為止累計受理企業總數升至 57 家，而進入詢問階段的企業則來到 15 家。

而申請科創板上市的企業中，不乏有知名富爸爸在背後撐腰，如阿里巴巴集團的安恆信息，與小米生態鏈中的石頭科技，這都成為未來成功掛牌的大熱門。

安恆信息

安恆信息屬於軟體和訊息技術服務業，主營業務為網路訊息安全產品的研發、生產及銷售，並為客戶提供專業的網路訊息安全服務。與其業務性質相符的上市公司主要有綠盟科技、啟明星辰、深信服、北信源、任子行等。

公司預計融資人民幣 7.6 億元，取得資金後將投資於雲安全服務平台升級項目、大數據態勢感知平台升級項目、智慧物聯安全技術研發等項目。

財務數據顯示，2016 年～2018 年營收分別為人民幣 3.17 億元、人民幣 4.3 億元、人民幣 6.4 億元，淨利分別為人民幣 119.06 萬元、人民幣 5488.3 萬元、人民幣 8348.85 萬元。

圖: 公司招股說明書

從股東名單看，公司控股股東為範淵，持股 21.03%，阿里創投持股比例 14.42% 緊隨其後。

石頭科技

石頭科技主要從事家用清潔衛生電器製造，主要產品為小米訂製品牌「小米家智能掃地機器人」、及自有品牌「石頭智能掃地機器人」和「小瓦智能掃地機器人」。與其相同產業的上市公司主要有科沃斯、福瑪特等。

公司預估將融資人民幣 13.02 億元，擬投入新一代掃地機器人項目、商用清潔機器人產品開發項目，及石頭智連數據平台開發項目等。

財務數據顯示，2016 年～2018 年營收分別達人民幣 1.83 億元、人民幣 11.19 億元、人民幣 30.51 億元，淨利分別為人民幣 - 1123.99 萬元、人民幣 6699.62 萬元、人民幣 3.08 億元。

圖: 公司招股說明書, 石頭科技主業營收數據

股東結構中，最大股東為昌敬，目前持股 30.99%，排名第二的是順為公司，持股 12.85%，其次是天津金米持股 11.85%。而根據資料顯示，順為的實際控制人為小米的董事許達來，而天津金米的實際控制人為雷軍。