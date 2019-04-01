科創板企業上市流程進度超速度

據陸媒報導，目前受理科創板上市申請的企業中，已有 3 家進入第二關，意味著，在企業的申請獲得受理之後，上交所已正式進入審核階段。

進入審核詢問階段的三家公司分別為：科前生物、天奈科技、睿創微納，這三家公司均是在 3 月 22 日第一批受理上市申請的企業，而從受理申請轉為審核詢問狀態只用一周時間，速度超乎預期的快。

根據上交所公布的審核流程顯示，企業從申請到在科創板上市，可分為 5 大關：受理申請、審核詢問、上市委審議、證監會註冊、發行上市。而在進入受理階段後，上交所審核機構自受理之日起 20 個工作日內進行審核詢問。

而審核詢問並不限於一次，若有必要可進行多次詢問業務情況，而整個過程將在三個月內完成，發行人及其保薦人、證券服務機構回復審核詢問的時間則不計算在內。審核機關認為不需要進一步詢問的，將出具審核報告提交上市委員會。

此外，上交所的詢問內容和企業答覆，都會在上交所官網公布。這與現行 IPO 的機制有所不同，目前只會公布上交所詢問的問題，企業回覆則不會公布。

圖: AFP

業內認為公布的目的，一方面是讓發行審核工作高度透明公開，可受社會監督。另一方面，利用將詢問的內容公開，使保薦機構等的執業水準、專業能力、盡職調查等情況，都攤在陽光下，促進這些機構專業度的提升。

目前為止，上交所已經受理 28 家企業的上市申請。上交所內部人士指出，受理只是意味著這些企業取得「准考證」，可以進場考試，並不表示一定能夠考試通過。至於，企業是否符合科創屬性、是否符合科創板發行的上市條件、在財務上是否有瑕疵等實質性問題，將在第二關就能有所了解。