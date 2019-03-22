科創板首批受理企業出爐 晶晨半導體受矚目

上交所科創板首批受理公司今 (22) 日出爐，由國泰君安執行上市輔導的晶晨半導體，成為「頭號」受理公司，備受外界關注。

對於獲得受理一事，晶晨半導體並未發表回應，能否順利登陸科創板，仍待審核。

晶晨半導體官網資料顯示，該公司創立於美國加州，自詡全球無晶圓半導體系統設計領導者，為多種開放平台提供各式多媒體電子產品，包括 OTT、IP 機上盒、智慧電視和智慧家居產品。

官網資料稱，晶晨半導體擁有高度優化的高清多媒體處理引擎、系統 IP 和業界領先的 CPU 和 GPU 技術，為付費電視運營商、OEM 和 ODM 廠商提供產品解決方案。

官網資料指出，晶晨半導體透過各項專利技術，能實現前所未有的成本、性能和功耗優化，並提供 Android 和 Linux 的「交鑰匙方案」，幫助合作夥伴快速部署市場。

官網資料提到，晶晨半導體的積體電路設計業務起源於美國矽谷，目前在上海、北京、深圳、美國、香港等地，設有研發中心或支援和銷售分支機搆，產品遍及全世界 80 多個國家和地區，是全球最大的智慧晶片供應商之一。

2018 年底，晶晨半導體完成 Android TV 機上盒晶片參考設計的預認證，成為 Netflix Hailstorm 拓展計畫中，策略合作的晶片解決方案合作夥伴。

據陸媒報導，晶晨半導體 IPO 的主要目標，是加碼 IPcam(網路攝影機) 市場，和北京君正、國科微、富瀚微等對手廠商競爭。

麥姆斯諮詢報告顯示，全球視頻監控市場規模，可望從 2018 年的 368.9 億美元，成長至 2023 年的 683.4 億美元，其中 IPcam 的成長幅度，最為顯著。