被動元件需求未回溫 國巨、禾伸堂3月營收年減近兩成

雖 3 月工作天數恢復正常，但受到被動元件需求仍未明顯回升影響，國巨 (2327)、禾伸堂 (3026)3 月營收皆較去年同期下滑近兩成，其中，國巨 3 月營收 35.15 億元，月增 13.4%，年減 17.7%；累計第一季營收 113.91 億元，季減 29.8%，年增 3.3%。而禾伸堂 3 月營收 11.43 億元，月增 45.50%，年減 18.42%；累計第一季營收 30.31 億元，年減 9.62%。國巨表示，3 月份營收回升主要是因工作天數恢復正常，然因大中華區上游客戶需求疲弱、中國經銷商及客戶持續進行庫存調整，使得第一季度的業績動能受限。



禾伸堂第一季主要產品線營收占比則為被動元件 39%、系統模組 27%、主動元件 17%、其他類 7%。



展望第二季度，國巨提到，大中華區消費性電子的需求尚未明顯反彈，公司將持續優化產品組合、對顧客提升服務並強化體質。禾伸堂也表示，將持續調整產品組合，以維持公司中長期營運成長動能。